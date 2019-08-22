Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зимуРоссийская газета 02:52
Государственная нефтегазовая компания "Нафтогаз Украины" запустила для жителей страны необычную "акцию" летних "скидок" на голубое топливо. Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:58, Ашберн
Политика
Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчёрча
Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случаев продажи на территории страны «манифеста» Брентона Тарранта, который устроил бойню в мечетях города Крайстчёрч.
Обновлено в 03:47
Наука
Самый крупный электрический паром выполнил первую перевозку
Крупнейший в мире электрический паром "Эллен" осуществил первый коммерческий рейс пятнадцатого августа 2019-го года.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Ядерный «Буревестник» подчинится российской «Мертвой руке»
Обновлено 20 августа в 17:09
Здоровье
Отказ от секса может спровоцировать развитие «женских» болезней
Оказалось, что отказ от секса может спровоцировать развитие женских болезней.
Обновлено вчера в 10:32
Гаджеты
Huawei не планирует выпускать смартфон на базе HarmonyOS в 2019 году
Фотографии Reuters Вице-президент Huawei Винсент Ян (Vincent Yang), как сообщает ресурс CNET, заявил, что в текущем году выпускать смартфон под управлением HarmonyOS не планируется.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Русланом Д. по делу «Нового величия» оказался программист из Молдавии
Фигуранты дела утверждают, что идею организации им подсказали сотрудники ФСБ.
Обновлено в 05:37
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Авто
Mail.Ru Group купила каршеринг YouDrive
Обновлено в 04:20
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Общество
ВЦИОМ назвал долю гордящихся государственными символами россиян
Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% — с равнодушием.
Обновлено в 05:37
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам акции 27 июля
Ранее сообщалось, что московские суды зарегистрировали три иска на общую сумму более 13 млн рублей к организаторам несанкционированной акции 27 июля в Москве в связи с массовыми беспорядками.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате
Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в создании новых типов ядерного оружия
"Очевидно, что в России пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал для действий против США", - сказал Эспер.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун
Обновлено в 05:36
Авто
Новый кросс-вэн Toyota TJ Cruiser скоро выйдет в продажу
Компания Toyota готовит к выходу на рынок новый серийный кросс-вэн, построенный на базе концепта TJ Cruiser.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Футбол
«МЮ» заплатит Алексису Санчесу, если тот перейдет в «Интер»
Сообщается, что Алексис Санчес может получить от «красных дьяволов» 36 млн. фунтов в случае перехода в «Интер».
Обновлено в 04:33
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Квентин Тарантино сделал предложение Даниэле Пик в 2017 году, а 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе.
Обновлено вчера в 18:36
Единоборства
За бой с Порье Нурмагомедов заработает больше, чем с Макгрегором
Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов за поединок против временного чемпиона американца Дастина Порье получит больше, чем за бой с участием Конора Макгрегора.
Обновлено в 04:21