Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зимуРоссийская газета 02:52

Государственная нефтегазовая компания "Нафтогаз Украины" запустила для жителей страны необычную "акцию" летних "скидок" на голубое топливо. Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
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