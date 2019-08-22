Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зимуРоссийская газета 02:52
Государственная нефтегазовая компания "Нафтогаз Украины" запустила для жителей страны необычную "акцию" летних "скидок" на голубое топливо. Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
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