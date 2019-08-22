Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зимуГазета.Ru 03:40
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 17:48, Ашберн
Происшествия
Под Нижним Новгородом нашли заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли расплакалась, провожая сына Мэддокса в университет
44-летняя голливудская кинозвезда Анджелина Джоли с трудом сдержала слёзы, когда провожала старшего сына Мэддокса в университет.
Обновлено в 09:29
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Футбол
Ковач оценил форму Коутинью и Перишича перед матчем с «Шальке»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности игроков к матчу 2-го тура чемпионата Германии с «Шальке».
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет
Отмечается, что для 35-летней актрисы и 56-летнего режиссера малыш станет первым. Однако срок беременности и пол ребенка не сообщаются.
Обновлено вчера в 22:49
Авто
Производство нового кроссовера Toyota RAV4 наладят в России
Компания Toyota запустит в России серийное производство кроссовера Toyota RAV4 нового поколения в октябре 2019 года.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Шойгу сообщил о неспокойных границах России
Вооружённые силы продолжаются укрепляться на фоне неспокойной ситуации на границах РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, информацию которого приводит «Федеральное агентство новостей».
Обновлено вчера в 10:25
Гаджеты
Xbox 360 неожиданно получила апдейт
Консоль Xbox 360 вышла на рынок 22 ноября 2005 года.
Обновлено в 17:34
Музыка
Борис Гребенщиков назвал дату релиза нового альбома
Лидер российской рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков рассказал, что планирует выпустить новый альбом уже осенью 2019 года.
Обновлено в 05:47
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян гордятся государственными символами
Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат российский гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% - с равнодушием.
Обновлено в 04:56
Гаджеты
Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android
Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 14:56
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Футбол
Калиниченко: «Буду огорчён, если увижу Ракицкого в сборной»
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко рассказал о том, что он думает по поводу ситуации вокруг Ярослава Ракицкого, на данный момент представляющего "Зенит".
Обновлено в 15:44
Политика
Неизвестные осквернили памятник маршалу Коневу в Праге
Обновлено в 10:31
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения двум полицейским, обвиняемым в изнасиловании по предварительному сговору 22-летней девушки.
Обновлено в 15:20
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи
Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 14:06
Авто
Самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ
Оказалось, что самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ, расположившиеся на первом и втором месте рейтинга соответственно.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Суд отказался продлить Навальному арест на 18 часов
Спецприемник просил увеличить срок содержания Навального на 18,5 часа — на то время, которое тот провел в больнице из-за ухудшения здоровья.
Обновлено в 15:34
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных
Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации, сообщает Анатолийское агентство новостей.
Обновлено в 11:18