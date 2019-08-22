Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зимуГазета.Ru 03:40

"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев.
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Эксперт: «Нафтогаз» укрепляет свою монополию, продавая населению зимой газ «по скидке»

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
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