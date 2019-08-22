Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зимуГазета.Ru 03:40

"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

На Украине начали рекламировать новую услугу - «газовый запас»

Вести.Ruвчера в 18:30

Украинцам посоветовали заранее запастись газом на зиму

URA.Ru00:04

«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму

Газета.Ru03:40

Украинцам предложили запастись газом на зиму

Известиявчера в 21:19

Эксперт: «Нафтогаз» укрепляет свою монополию, продавая населению зимой газ «по скидке»

ТАСС05:02

«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом

REGNUMвчера в 15:38

«Нафтогаз» предложил украинцам газ оптом по «летней» цене для экономии зимой

ПРАЙМвчера в 12:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:48, Ашберн
Общество

ФБК нашёл у руководителя департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 миллионов рублей

Регнацкий возглавил департамент в январе. Его структура занимается, в частности, согласованием митингов и шествий в Москве.
Обновлено в 15:02
Политика

Шойгу обсудил с министром обороны Мозамбика военное сотрудничество

Обновлено в 18:21
Политика

США отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot, сообщили СМИ

Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400.
Обновлено в 18:50
Экономика

Медведев расширил льготы на производителей рыбных консервов и грибов

Кабмин России утвердил новую редакцию перечня продукции для оказания господдержки организациям, занимающимся первичной и промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 20:08
Происшествия

В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом

Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера

Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Мать посаженного на цепь мальчика решила забрать его через суд

Обновлено в 14:21
Происшествия

Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила

Обновлено в 00:50
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии

"Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР", — говорится в сообщении.
Обновлено в 17:38
Технологии

Солнечная электростанция появится в камчатском селе Долиновка

Обновлено в 17:53
Происшествия

Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета

Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено в 18:37
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Политика

Зеленский поблагодарил Трюдо за позицию по возвращению России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором поблагодарил его за то, что тот по-прежнему возражает против возвращения России в G8.
Обновлено в 12:43
Энергетика

Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара

Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.
Обновлено в 20:38
Общество

В российских школах введут уроки психологии с 1 сентября

В новом учебном году в нескольких российских школах в качестве пилотного проекта введут занятия по психологии.
Обновлено в 19:37
Политика

Евросоюз выступает против возвращения России в G8

Высокопоставленный источник в структурах Евросоюза сообщил, что ЕС выступает против возвращения России в G7, пока не будут устранены приведшие к ее исключению причины, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Политика

Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик

Обновлено в 17:05
Здоровье

Для спасения Любавы Ефимовой не хватает 758 506 руб

Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 55 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 129 894 руб.
Обновлено в 19:12
Шоу-бизнес

Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным

Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено в 06:24
Космос

Робота «Федора» отправили на орбиту

Благодарю, товарищ Генеральный! https: / / t.co / D3mcZAsyGq — FEDOR (@ FEDOR37516789) August 22, 2019 Российский андроидный робот FEDOR с позывным Skybot-F850 предназначен для ремонта внутри станции и в открытом космосе.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании

Обновлено в 09:13
Авто

Toyota сделала анонс выпуска в России нового Toyota RAV4

Известным японским автопроизводителем Toyota будет запущено в серийное производство четвертое поколение кроссовера RAV4.
Обновлено в 07:25
Политика

Трамп раскритиковал Данию за траты на НАТО

Дания тратит намного меньше в рамках НАТО, нежели ей следовало бы, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП на востоке Кубы

Шесть человек погибли в ДТП на востоке Кубы. Водитель автомобиля уснул за рулем и врезался в ограждение моста .
Обновлено в 19:07
Авто

СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси

Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:06
Гаджеты

Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть

Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 17:01
Наука

Глубоко под океаном был идентифицирован огромный резервуар метана

Обновлено в 09:22
Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное