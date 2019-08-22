Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зимуГазета.Ru 03:40
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев.
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Общество
ФБК нашёл у руководителя департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 миллионов рублей
Регнацкий возглавил департамент в январе. Его структура занимается, в частности, согласованием митингов и шествий в Москве.
Обновлено в 15:02
Политика
США отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot, сообщили СМИ
Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400.
Обновлено в 18:50
Экономика
Медведев расширил льготы на производителей рыбных консервов и грибов
Кабмин России утвердил новую редакцию перечня продукции для оказания господдержки организациям, занимающимся первичной и промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции.
Обновлено в 20:08
Происшествия
В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом
Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Ранг пожара в складском здании в Петербурге повысили до пятого номера
Ранг пожара в административно-складском здания в Невском районе Петербурга повышен до пятого номера, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила
Обновлено в 00:50
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
"Особый интерес у интернет-пользователей вызовет архивный документ, содержащий ультиматум генерала армии Федора Толбухина командованию 3-й румынской армии и 9-й немецкой дивизии, выдвинутый после освобождения столицы Молдавской ССР", — говорится в сообщении.
Обновлено в 17:38
Происшествия
Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено в 18:37
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Политика
Зеленский поблагодарил Трюдо за позицию по возвращению России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в котором поблагодарил его за то, что тот по-прежнему возражает против возвращения России в G8.
Обновлено в 12:43
Энергетика
Эксперт: Украине следует закупать газ у России вместо Катара
Международные эксперты сошлись во мнении, что властям Украины следует абстрагироваться от политической составляющей и возобновить конструктивные переговоры с российским "Газпромом" по поводу поставок газа в страну, вместо того, чтобы закупать голубое топливо у Катара.
Обновлено в 20:38
Общество
В российских школах введут уроки психологии с 1 сентября
В новом учебном году в нескольких российских школах в качестве пилотного проекта введут занятия по психологии.
Обновлено в 19:37
Политика
Евросоюз выступает против возвращения России в G8
Высокопоставленный источник в структурах Евросоюза сообщил, что ЕС выступает против возвращения России в G7, пока не будут устранены приведшие к ее исключению причины, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Здоровье
Для спасения Любавы Ефимовой не хватает 758 506 руб
Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 55 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 129 894 руб.
Обновлено в 19:12
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным
Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено в 06:24
Космос
Робота «Федора» отправили на орбиту
Благодарю, товарищ Генеральный! https: / / t.co / D3mcZAsyGq — FEDOR (@ FEDOR37516789) August 22, 2019 Российский андроидный робот FEDOR с позывным Skybot-F850 предназначен для ремонта внутри станции и в открытом космосе.
Обновлено в 03:08
Авто
Toyota сделала анонс выпуска в России нового Toyota RAV4
Известным японским автопроизводителем Toyota будет запущено в серийное производство четвертое поколение кроссовера RAV4.
Обновлено в 07:25
Политика
Трамп раскритиковал Данию за траты на НАТО
Дания тратит намного меньше в рамках НАТО, нежели ей следовало бы, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП на востоке Кубы
Шесть человек погибли в ДТП на востоке Кубы. Водитель автомобиля уснул за рулем и врезался в ограждение моста .
Обновлено в 19:07
Авто
СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси
Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:06
Гаджеты
Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть
Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34