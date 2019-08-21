Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз». Купить газ по низкой цене можно будет до 25 сентября, ближе к зиме цена может вырасти.

Футбол Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.

Здоровье В Китае зафиксировали случай заражения птичьим гриппом H5N6 Случай заражения человека птичьим гриппом H5N6 зафиксировали в Пекине.

Экономика Самые недисциплинированные заемщики МФО - в возрасте 25-30 лет - НАПКА Почти четверть должников российских микрофинансовых организаций (МФО) с просрочкой более 90 дней находится в возрасте 25-30 лет, это самая большая по численности группа заемщиков с "плохими" долгами, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Авто Первый Ferrari Элтона Джона выставлен на аукцион 21 сентября в британском Поло-клубе Далласа состоится аукцион, одним из лотов которого будет Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года выпуска, с 1973 по 1975 год принадлежавший легендарному музыканту Элтону Джону.

Политика Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8 Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.

Здоровье В Роспотребнадзоре предупредили о вероятности очередной вспышки Эболы Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, ликвидирована, но нельзя прекращать работу, поскольку остаётся вероятность новой вспышки, заявила в интервью РИА "Новости" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Здоровье Медики рассказали о полезных свойствах хурмы Специалисты назвали несколько целебных свойств для человеческого организма замечательной тропической ягоды.

Кино Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.

Музыка Spotify завесил небоскреб в Нью-Йорке в поддержку альбома Тейлор Свифт Тейлор Свифт и стриминговый сервис Spotify запустили кампанию по продвижению предстоящего седьмого альбома певицы "Lover", релиз которого назначен на 23 августа.

Общество Умер академик РАН Сергей Федотов Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.

Политика Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.

Авто Двигатели Aurus применят в малой авиации Адаптация двигателя для нужд малой авиации позволит серийно выпускать такие моторы на автомобильных предприятиях, что снизит стоимость и сроки производства.

Хоккей Алексей Кудашов: «Есть приблизительное понимание по звеньям СКА» Главный тренер СКА Алексей Кудашов ответил на вопросы после победы над «Торпедо» (6:1) на турнире имени Пучкова.

Кино Вачовски перезапустит «Матрицу» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс В ленте среди прочих сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, которые вернутся к ролям Нео и Тринити соответственно.

Гаджеты Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.

Политика Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Здоровье Волгоградцам назвали опасные продукты из рациона ЗОЖ Обезжиренные продукты Указанный на упаковке 0% жирности не означает отсутствие калорийности – такие продукты увеличивают число калорий за счет углеводов и белков.

Политика WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Анастасия Шубская показала первую фотосессию сына Овечкина Супруга российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия опубликовала первую фотосессию сына Сергея.

Шоу-бизнес Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.

Теннис Блинкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Бронксе Россиянка Анна Блинкова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Бронксе (Нью-Йорк, США), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

Интернет Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.

Культура Курентзис планирует провести Дягилевский фестиваль в Париже Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, а в театре Шатле начинались его знаменитые «Русские сезоны», - отмечается в сообщении MusicAeterna.