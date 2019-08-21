Энергетика

«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газомREGNUM 15:38

Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз». Купить газ по низкой цене можно будет до 25 сентября, ближе к зиме цена может вырасти.
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