Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газомREGNUM вчера в 15:38
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз». Купить газ по низкой цене можно будет до 25 сентября, ближе к зиме цена может вырасти.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряков и заключенных
По данным газеты «Коммерсантъ», в конце августа может состояться обмен гражданами России и Украины, задержанными и находящимися в СИЗО и местах заключения на территории каждой из стран.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Мэр Краснодара рассказал о расследовании ночной перестрелки
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о расследовании перестрелки, которая произошла ночью 21 августа рядом с Вишняковским рынком.
Обновлено вчера в 11:26
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Наука
На дне моря найдена технология, опередившая время на тысячи лет
Подводные исследователи из Морского археологического фонда (Maritime Archaeological Trust) обнаружили у побережья Великобритании объект, который оказался древнейшей известной науке верфью для строительства кораблей.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Энергетика
Цены на нефть снижаются в четверг
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:31
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Хоккей
Алексей Кудашов: «Есть приблизительное понимание по звеньям СКА»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов ответил на вопросы после победы над «Торпедо» (6:1) на турнире имени Пучкова.
Обновлено вчера в 16:09
Здоровье
Жириновский раскрыл проблемы российского здравоохранения
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал в общественной приемной партии о том, с какими проблемами сталкивается отечественная медицина.
Обновлено в 00:56
Энергетика
СМИ узнали о планах Минфина повысить налоги на нефтяную отрасль
Министерство финансов России может повысить налог на добычу полезных ископаемых, на нефть для компенсации 600 млрд рублей льгот разрабатывающим Приобское месторождение «Роснефти» и «Газпромнефти», сообщает 22 августа «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Boeing провалила контракт с Пентагоном на создание перехватчиков МБР
Пентагон решил расторгнуть контракт на сумму в один млрд долларов с корпорацией Boeing по созданию перехватчиков для баллистических ракет, сообщил представитель Агентства по противоракетной обороне Минобороны США Марк Райт.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который у себя в Facebook по горячим следам прокомментировал идею лидера Франции Эмманюэля Макрона, предложившего вернуть Россию в международный клуб "большая восьмерка" (с 2014 года он его лидеры собираются в усеченном составе "семерки").
Обновлено в 01:49
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено вчера в 06:34
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Культура
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников
Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
Обновлено в 01:43
Общество
Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику
«Известия» сообщают, что правительство поручило Министерству труда оценить последствия введения сокращенной рабочей недели до конца сентября.
Обновлено вчера в 23:14
Кино
Фанаты Человека-паука собрались «штурмовать» офисы Sony
Около 6 тыс. фанатов выразили готовность «штурмовать» офисы кинокомпании Sony Pictures с целью вернуть Человека-паука в «домой» в киновселенную Marvel.
Обновлено в 01:46
Общество
Саратов вошел в топ-3 городов, из которых жители хотят уехать навсегда
Обновлено вчера в 02:54
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
РФ и Китай соберут Совет Безопасности ООН из-за ракет США
Россия и Китай инициировали внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Главным вопросом станут американские разработки вооружения.
Обновлено 20 августа в 23:24
Происшествия
Пилот погиб при падении вертолета в Вологодской области
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Новая Зеландия свяжется с властями Украины из-за продаж «манифеста» стрелка из Крайстчерча
Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случая продажи на ее территории "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче 15 марта текущего года.
Обновлено в 00:21
Музыка
Ученик Лепса: «Мне жаль Григория, все боятся сказать ему правду»
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Вера Брежнева удивила поклонников необычной пляжной фотографией
Популярная певица Вера Брежнева в личном "Инстаграм" разместила необычную пляжную фотографию, чем очень удивила своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 00:50
Футбол
Фонте вернулся в «Брагу» перед матчем со «Спартаком»
Обновлено вчера в 23:23