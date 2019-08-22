Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газомREGNUM вчера в 15:38
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз». Купить газ по низкой цене можно будет до 25 сентября, ближе к зиме цена может вырасти.
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Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
Обновлено в 00:36
Происшествия
Пилот погиб при падении вертолета в Вологодской области
В результате падения вертолета, погиб пилот 1976-го года рождения.
Обновлено вчера в 19:35
Энергетика
«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль
Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.
Обновлено в 00:26
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%
Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области нашли потерявшуюся 18 августа пятилетнюю девочку - ее обнаружили в лесу вечером в среду, она сильно истощена и уже доставлена в больницу.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В авиакатастрофе в Греции погиб сын сбежавшего российского банкира
Обновлено вчера в 23:36
Космос
Ракета «Союз» с роботом «Федором» успешно стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщается 22 августа на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 00:34
Политика
Познер прокомментировал увольнение оскорбившего Путина журналиста
Российский телеведущий Владимир Познер, комментируя увольнение грузинского журналиста Георгия Габунии, отметил, что это надо было сделать сразу после скандала с Путиным, а не спустя два месяца.
Обновлено 20 августа в 13:16
Общество
Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей
Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Общество
Как триколор стал государственным символом России
В 1994 году указом президента был установлен День Государственного флага Российской Федерации — 22 августа.
Обновлено в 01:14
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено в 02:32
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Политика
Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
Обновлено вчера в 14:37
Наука
Синтезирована новая форма углерода
Химики из Оксфордского университета и лаборатории IBM Research в Цюрихе впервые синтезировали новую форму углерода.
Обновлено 19 августа в 04:00
Экономика
Держатели кредиток стали чаще покупать еду в долг
Продукты питания покупают в рассрочку по двум причинам, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, — либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки.
Обновлено в 01:05
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле об их конфликте
Российский композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал заявление певицы из Латвии Лаймы Вайкуле по поводу конфликта с ним из-за музыкального фестиваля «Новая волна».
Обновлено в 01:51
Технологии
Систему электронного голосования в Москве взломать не удалось
Пока никому не удалось взломать подготовленную для электронного голосования систему, но французский криптограф Пьеррик Годри смог указать на слабое место и может получить вознаграждение, пишет во вторник «Вечерняя Москва».
Обновлено 20 августа в 05:05
Технологии
Россияне оплатят интернет-заказы через СБП уже осенью
Участники торговли начали все активнее присоединяться к пилотным проектам оплаты покупок по QR-коду через систему быстрых платежей: предприятия общепита, офлайн- и интернет-магазины.
Обновлено в 02:28
Общество
«Магнит» может запустить сеть алкомаркетов
Ритейлер «Магнит» пытается обогнать конкурентов за счет развития нового формата – алкомаркетов под брендом «Магнит вечерний», пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 19:20