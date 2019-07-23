Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить вопросы транзита газаRambler News Service 07:45
Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил «Газпрому» провести новый раунд трехсторонних встреч по транзиту российского газа через Украину, который закончится, согласно договору, с 1 января 2020 года.
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Россию и Украину просят подтвердить дату продолжения переговоров по транзиту газа
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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
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Путин прокомментировал смертельный пожар в детском лагере
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, которые погибли в ходе пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.
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Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов
Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
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Лавров анонсировал визит Медведева на Кубу
Визит кубинского министра в Москву прошел в мае, тогда стороны обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Венесуэле.
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Тейлор Свифт опубликовала клип к песне «The Archer»
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Российские банки резко увеличили запасы валюты
По данным аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в июне у банков запас валютной ликвидности вырос на 3,7 миллиарда долларов и составил 18,8 миллиарда долларов.
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Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
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Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
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Температура воздуха в Бельгии побила рекорд 1833 года
По сообщению Дехенау, в Кляйн-Брогеле зафиксировали 38, 9°C. Это самая высокая температура в истории Бельгии с 1833 года.
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Раймонд Паулс объяснил негативное отношение западных стран к России
Композитор и бывший министр культуры Латвии Раймонд Паулс в ходе интервью рассказал, почему западные СМИ зачастую представляют Россию в негативном свете.
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