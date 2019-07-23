Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить вопросы транзита газаRambler News Service 07:45

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил «Газпрому» провести новый раунд трехсторонних встреч по транзиту российского газа через Украину, который закончится, согласно договору, с 1 января 2020 года.
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Нафтогаз предложил Газпрому и ЕК провести техконсультации по транзиту газа

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«Нафтогаз» предложил начать трехсторонние консультации с «Газпромом» и ЕК

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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести консультации о транзите газа

Коммерсантъ08:57

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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации

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«Мечты не всегда сбываются»: «Нафтогаз» намекнул «Газпрому» на встречу

News.ru06:39

Россию и Украину просят подтвердить дату продолжения переговоров по транзиту газа

Ведомостивчера в 13:44
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
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Умер голландский актер Рутгер Хауэр

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Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
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Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял нового министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с российским коллегой Сергеем Шойгу.
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Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
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Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
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В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17

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В Москве проходят пикеты из-за убийства активистки Елены Григорьевой

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Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.
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Экономика

Минфин предложил повысить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Минфин предложил со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования, следует из текста проекта постановления правительства.
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Рианна опубликовала фото своей маленькой копии

Американская певица и актриса Рианна опубликовала фотографию девочки, которая удивительно на неё похожа.
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В США умер российский боксер Максим Дадашев

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон

Премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон, избранный лидером Консервативной партии, передает Sky News.
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Общество

Москалькова призвала волонтеров сообщать ей о фактах домашнего насилия

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, отвечая в среду на вопросы участников молодежного форума "Территория смыслов", попросила добровольцев сообщать в аппарат омбудсмена о случаях домашнего насилия.
Обновлено в 12:13
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Медики назвали первые признаки тромбоза

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За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

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На Украине предложили расширить санкции против России

Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
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Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
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Путин прокомментировал смертельный пожар в детском лагере

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, которые погибли в ходе пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.
Обновлено в 13:45
Космос

Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов

Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.
Обновлено в 13:00
Политика

Лавров анонсировал визит Медведева на Кубу

Визит кубинского министра в Москву прошел в мае, тогда стороны обсудили отношения двух стран, а также ситуацию в Венесуэле.
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Тейлор Свифт опубликовала клип к песне «The Archer»

Видео с песней «The Archer» опубликован на сервисе YouTube.Несмотря на то, что новая пластинка известной певицы увидит свет только 23 августа, Тейлор Свифт уже сейчас порадовала своих фанатов новой композицией.
Обновлено в 10:39
Финансы

Российские банки резко увеличили запасы валюты

По данным аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в июне у банков запас валютной ликвидности вырос на 3,7 миллиарда долларов и составил 18,8 миллиарда долларов.
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Политика

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
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Общество

Температура воздуха в Бельгии побила рекорд 1833 года

По сообщению Дехенау, в Кляйн-Брогеле зафиксировали 38, 9°C. Это самая высокая температура в истории Бельгии с 1833 года.
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Политика

Раймонд Паулс объяснил негативное отношение западных стран к России

Композитор и бывший министр культуры Латвии Раймонд Паулс в ходе интервью рассказал, почему западные СМИ зачастую представляют Россию в негативном свете.
Обновлено в 13:38
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