Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультацииRT на русском 06:58

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
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Нафтогаз предложил Газпрому и ЕК провести техконсультации по транзиту газа

Взгляд.ру06:18

Россию и Украину просят подтвердить дату продолжения переговоров по транзиту газа

Ведомостивчера в 13:44

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа

Известия07:30

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации

RT на русском06:58

«Мечты не всегда сбываются»: «Нафтогаз» намекнул «Газпрому» на встречу

News.ru06:39

Киев ожидает переговоров «Нафтогаза» с «Газпромом» по газу и транзиту

ТАСС06:20

«Нафтогаз» предложил начать трехсторонние консультации с «Газпромом» и ЕК

РБК09:04
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Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Авто

В России выросли цены на кроссовер Hyundai Tucson

В комплектации Dynamic цены на авто выросли до 1 969 000 рублей.
Обновлено в 05:43
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде

Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 06:27
Общество

В Госдуму РФ внесли законопроект о пользовании электронной почтой

В нижнюю палату Госдумы РФ сенаторы внесли новый проект закона, согласно которому предполагается регулирование пользования электронной почтой.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Общество

Госдума приняла закон о фитнес-центрах

По словам главы Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаила Дегтярева, закон совершенствует деятельность фитнес-центров и будет способствовать увеличению доли граждан, систематически занимающихся спортом.
Обновлено в 07:19
Общество

Предельный возраст для службы в полиции увеличивается на пять лет

Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе в полиции, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:12
Футбол

Мирзов выбрал игровой номер в «Спартаке»

Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов будет выступать под 9-м номером, сообщается на официальном сайте РПЛ.
Обновлено в 08:38
Экономика

Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн

В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Театры

Британский танцовщик Акрам Хан представит в Москве балет Xenos

Британский танцовщик и хореограф Акрам Хан 25 и 26 июля представит на сцене Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в рамках фестиваля "Территория" балет Xenos - последний спектакль большой формы, в котором он участвует как исполнитель.
Обновлено в 02:21
Единоборства

Тело боксера Дадашева доставят в Россию в течение десяти дней

Обновлено в 09:06
Политика

Вакарчук выступил перед российскими олигархами

Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Общество

Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем

Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

В Донбассе журналисты Народной милиции ДНР попали под обстрел ВСУ

Журналисты пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Докучаевска, заявил 24 июля глава ведомства Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:12
Политика

Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву

Обновлено в 04:27
Музыка

Гитарист «Кино» ответил группе Metallica

Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое КИНО» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
Обновлено в 04:30
Политика

Мэй заявила, что рада передать премьерство Джонсону

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что рада передать свои полномочия бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону.
Обновлено в 07:24
Интернет

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Политика

В Госбюро расследований не поняли, зачем к ним пришел Порошенко

Порошенко не явился на предыдущий допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", и Госбюро вызвало его повторно.
Обновлено в 09:00
Политика

ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до 2014 года

ЛНР сегодня в одностороннем порядке начала передачу украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.
Обновлено в 05:55
Общество

Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду

Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Общество

Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба

Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Авто

Новую Skoda Octavia впервые показали на снимках

В Сети были опубликованы первые фотографии обновленного лифтбека Skoda Octavia, которые удалось сделать пользователю Auto.cz на шоссе D11 в Чехии.
Обновлено в 07:35
Космос

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России

Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»

Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
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