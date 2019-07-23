Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультацииRT на русском 06:58
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
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Россию и Украину просят подтвердить дату продолжения переговоров по транзиту газа
Ведомостивчера в 13:44
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Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Авто
В России выросли цены на кроссовер Hyundai Tucson
В комплектации Dynamic цены на авто выросли до 1 969 000 рублей.
Обновлено в 05:43
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде
Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 06:27
Общество
В Госдуму РФ внесли законопроект о пользовании электронной почтой
В нижнюю палату Госдумы РФ сенаторы внесли новый проект закона, согласно которому предполагается регулирование пользования электронной почтой.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Общество
Госдума приняла закон о фитнес-центрах
По словам главы Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаила Дегтярева, закон совершенствует деятельность фитнес-центров и будет способствовать увеличению доли граждан, систематически занимающихся спортом.
Обновлено в 07:19
Общество
Предельный возраст для службы в полиции увеличивается на пять лет
Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе в полиции, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 08:12
Футбол
Мирзов выбрал игровой номер в «Спартаке»
Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов будет выступать под 9-м номером, сообщается на официальном сайте РПЛ.
Обновлено в 08:38
Экономика
Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн
В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Театры
Британский танцовщик Акрам Хан представит в Москве балет Xenos
Британский танцовщик и хореограф Акрам Хан 25 и 26 июля представит на сцене Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) в рамках фестиваля "Территория" балет Xenos - последний спектакль большой формы, в котором он участвует как исполнитель.
Обновлено в 02:21
Политика
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Общество
Власти назвали некорректным сравнение иркутского химпрома с Чернобылем
Местные власти считают некорректным сравнение с Чернобылем.
Обновлено в 08:32
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
В Донбассе журналисты Народной милиции ДНР попали под обстрел ВСУ
Журналисты пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Докучаевска, заявил 24 июля глава ведомства Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:12
Политика
Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву
Обновлено в 04:27
Музыка
Гитарист «Кино» ответил группе Metallica
Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое КИНО» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
Обновлено в 04:30
Политика
Мэй заявила, что рада передать премьерство Джонсону
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что рада передать свои полномочия бывшему министру иностранных дел Борису Джонсону.
Обновлено в 07:24
Интернет
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25
Политика
В Госбюро расследований не поняли, зачем к ним пришел Порошенко
Порошенко не явился на предыдущий допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", и Госбюро вызвало его повторно.
Обновлено в 09:00
Политика
ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до 2014 года
ЛНР сегодня в одностороннем порядке начала передачу украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.
Обновлено в 05:55
Общество
Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду
Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Авто
Новую Skoda Octavia впервые показали на снимках
В Сети были опубликованы первые фотографии обновленного лифтбека Skoda Octavia, которые удалось сделать пользователю Auto.cz на шоссе D11 в Чехии.
Обновлено в 07:35
Космос
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России
Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.
Обновлено в 08:44
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»
Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12