Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газаИзвестия 07:30
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа. С таким заявлением выступил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
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Россию и Украину просят подтвердить дату продолжения переговоров по транзиту газа
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КДК РФС наказал «Спартак» за поведение фанатов в матче с «Ростовом»
РПЛ ждет видео и ответа "Ростова" по инциденту с болельщиками "Спартака" КДК вынес следующие решения: - за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию – оштрафовать "Спартак" на 40000 рублей.
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«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
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Власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
По мнению властей, запуск портала сократит время на оформление ДТП до 15 минут, а количество связанных с авариями пробок на дорогах станет меньше.
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