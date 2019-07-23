Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газаИзвестия 07:30

«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа. С таким заявлением выступил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
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Нафтогаз предложил Газпрому и ЕК провести техконсультации по транзиту газа

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