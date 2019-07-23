Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газаИзвестия 07:30

«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа. С таким заявлением выступил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Обсудить80

Подробнее о событии

Россию и Украину просят подтвердить дату продолжения переговоров по транзиту газа

Ведомостивчера в 13:44

«Нафтогаз» предложил начать трехсторонние консультации с «Газпромом» и ЕК

РБК09:04

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести консультации о транзите газа

Коммерсантъ08:57

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации

RT на русском06:58

«Мечты не всегда сбываются»: «Нафтогаз» намекнул «Газпрому» на встречу

News.ru06:39

Киев ожидает переговоров «Нафтогаза» с «Газпромом» по газу и транзиту

ТАСС06:20

Нафтогаз предложил Газпрому и ЕК провести техконсультации по транзиту газа

Взгляд.ру06:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон

Президент Молдовы: Мы сделаем все возможное, чтобы тарифы на газ не были повышены

КП - Молдова10:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ

Ранее во вторник российские самолеты в нарушении воздушного пространства обвинила Южная Корея.
Обновлено вчера в 05:49
Политика

Госдума разрешила россиянам охотиться с луками

Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко

Обновлено в 06:25
Экономика

Госдума освободила экспортёров от репатриации выручки в рублях

Принятый законопроект поэтапно освобождает экспортёров от обязанности зачислять на счета в российских банках выручку по рублёвым контрактам.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Политика

Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании

Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:07
Общество

Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Политика

Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Футбол

Соперник «Спартака» по Лиге Европы лишился своего лучшего бомбардира

Напомним, что «Тун» является соперником «Спартака» по 3-му квалификационному раунду Лиги Европы Первый матч противостояния красно-белых с «Туном» пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная игра состоится 15 августа в Москве.
Обновлено в 09:05
Политика

Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера

Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

В Донбассе журналисты Народной милиции ДНР попали под обстрел ВСУ

Журналисты пресс-службы Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Докучаевска, заявил 24 июля глава ведомства Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:12
Происшествия

На Урале осудили сотрудницу почты за присвоение лотерейных билетов

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 годам колонии бывшего руководителя отдела продаж екатеринбургского филиала "Почты России", которая присвоила себе лотерейные билеты на сумму более 2 миллионов рублей, чтобы получить по ним выигрыши, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 09:47
Экономика

Россияне стали чаще подделывать евро

Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тысяч рублей (6316 штук) и тысячные купюры (1902 штуки).
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику

Ранее «Новая газета» сообщила, что задержанный в январе 2017 года по обвинению в участии в вооруженной группе из 27 человек Имран Дасаев рассказывал сокамерникам о том, что получил ранение ноги из-за действий главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.
Обновлено в 07:21
Авто

Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию

По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Китчи» в контрольном матче

Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Российская компания может построить жилье в пригороде Дамаска

Российская компания изучает вопрос строительства трех тысяч единиц жилья в пригороде Дамаска Димасе, заявил в интервью РИА Новости министр общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейль Абдуллатыф.
Обновлено в 07:21
Политика

Киев перебросил спецназ в Донецкую область из-за массовых беспорядков

Обновлено в 03:21
Политика

Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР

В случае, если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту

На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено в 08:00
Происшествия

СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде

Обновлено в 09:48
Политика

Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом

Как ожидается, в ходе нынешнего визита в Гавану, который продлится меньше суток, глава российского дипведомства проведет переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, который приезжал в Москву в мае этого года.
Обновлено вчера в 22:16
Политика

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Политика

Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 10:06
Здоровье

Кузбасский врач рассказала об опасности смога для здоровья

Главный пульмонолог Кемеровской области Надежда Ганюкова сообщила, что из-за смога, пришедшего в Кузбасс из Красноярского края, некоторые местные жители могут почувствовать резкое ухудшение состояние здоровья.
Обновлено в 02:28
Гаджеты

Камера видеонаблюдения от Fujifilm способна считывать номерные знаки машин на расстоянии 1 км

Разработчики говорят о том, что полное эквивалентное фокусное расстояние Fujifilm SX800 равно 1000 мм, а значит, камера способно фокусироваться на номерных знаках автомобилей, которые находятся на расстоянии в 1 км.
Обновлено в 08:55
Единоборства

Умер российский боксер Максим Дадашев

В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.
Обновлено вчера в 11:14
Экономика

Nissan сократит 10 тысяч сотрудников в рамках реструктуризации

Японский автопроизводитель Nissan Motor планирует уволить порядка 10 тысяч сотрудников по всему миру в рамках масштабной реструктуризации, передаёт 23 июля агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 12:22
Главное