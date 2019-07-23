Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газаИзвестия 07:30

«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа. С таким заявлением выступил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
Читать в источнике
Обсудить82

Подробнее о событии

Нафтогаз предложил Газпрому и ЕК провести техконсультации по транзиту газа

Взгляд.ру06:18

Россию и Украину просят подтвердить дату продолжения переговоров по транзиту газа

Ведомостивчера в 13:44

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести консультации о транзите газа

Коммерсантъ08:57

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа

Известия07:30

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации

RT на русском06:58

«Мечты не всегда сбываются»: «Нафтогаз» намекнул «Газпрому» на встречу

News.ru06:39

«Нафтогаз» предложил начать трехсторонние консультации с «Газпромом» и ЕК

РБК09:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
Политика

Малайзия: черными ящиками сбитого MH17 пытались завладеть США и Украина

Обновлено в 12:24
Политика

Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына

Обновлено в 12:11
Политика

Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко

Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля.
Обновлено в 10:35
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии

Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
Обновлено в 12:15
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Космос

Time повторил обложку журнала с покорителями Луны без России

Обложка журнала повторяет номер от 1968 года, где были изображены советский космонавт и американский астронавт.
Обновлено в 05:55
Политика

Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании

Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
Обновлено в 10:39
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами

Депутаты Госдумы одобрили закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
Обновлено в 11:12
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Футбол

«Урал» заключил контракт с хавбеком Насыровым

Российский полузащитник Исламжан Насыров стал игроком "Урала", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:40
Музыка

Названы номинанты премии MTV Video Music Awards

Тейлор Свифт и Ариана Гранде значатся в десяти номинациях премии MTV Video Music Awards и занимают лидирующую позицию по этому показателю.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Власти Москвы объяснили миллиардные траты на покупку бордюра

Обновлено в 11:40
Авто

Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию

По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Политика

На Украине предложили расширить санкции против России

Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Политика

Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv

Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
Обновлено в 08:41
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП

Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.
Обновлено в 01:42
Политика

Медведев посетит Гавану в октябре

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Гавану в октябре 2019 года.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Кино

Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»

Режиссёр Квентин Тарантино посетит премьеру своей новой картины «Однажды в Голливуде» в Москве.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Обвиняемому в гибели людей в кафе Петербурга ужесточили статью УК РФ

Диспетчер компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" Евгений Емельянов, которого обвиняют в том, что он допустил прорыв теплотрассы, из-за чего кипятком было затоплено кафе "Типичный Питер", где погибли два человека, не признал вину, следователи вновь ужесточили ему обвинение, изменив статью УК РФ, сообщил ТАСС адвокат Емельянова Александр Борзов.
Обновлено в 12:08
Авто

Новая Skoda Octavia впервые попалась в виде лифтбека

Новая Octavia потеряет значок Skoda сзади, чтобы освободить место для полного названия компании, написанного заглавными буквами, как на всех других моделях, за исключением Fabia.
Обновлено в 05:50
Кино

Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»

Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
Обновлено в 09:18
Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Ольга Дроздова взяла фамилию Дмитрия Певцова

Дроздова подала заявление на смену фамилии в начале июля. Вскоре звезда получит новые документы и официально станет Певцовой.
Обновлено в 10:44
Армия и оружие

Китай выступил за полный запрет ядерного оружия

Власти Китая опубликовали "Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху", в которой выступили за полный запрет ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Прах Сергея Доренко развеяли в Крыму на горе Митридат

Обновлено в 07:36
Главное