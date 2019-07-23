Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газаИзвестия 07:30
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа. С таким заявлением выступил исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.
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Россию и Украину просят подтвердить дату продолжения переговоров по транзиту газа
Ведомостивчера в 13:44
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
Политика
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Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко
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Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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Обложка журнала повторяет номер от 1968 года, где были изображены советский космонавт и американский астронавт.
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Королева назначила Бориса Джонсона премьером Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II в среду назначила консерватора Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании, сообщает "Би-Би-Си".
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Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
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В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Тейлор Свифт и Ариана Гранде значатся в десяти номинациях премии MTV Video Music Awards и занимают лидирующую позицию по этому показателю.
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Власти Москвы объяснили миллиардные траты на покупку бордюра
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Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию
По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
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На Украине предложили расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
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Политика
Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv
Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.
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Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
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В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП
Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.
Обновлено в 01:42
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Медведев посетит Гавану в октябре
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Гавану в октябре 2019 года.
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Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
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Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Кино
Тарантино представит в Москве новый фильм «Однажды в Голливуде»
Режиссёр Квентин Тарантино посетит премьеру своей новой картины «Однажды в Голливуде» в Москве.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Обвиняемому в гибели людей в кафе Петербурга ужесточили статью УК РФ
Диспетчер компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" Евгений Емельянов, которого обвиняют в том, что он допустил прорыв теплотрассы, из-за чего кипятком было затоплено кафе "Типичный Питер", где погибли два человека, не признал вину, следователи вновь ужесточили ему обвинение, изменив статью УК РФ, сообщил ТАСС адвокат Емельянова Александр Борзов.
Обновлено в 12:08
Авто
Новая Skoda Octavia впервые попалась в виде лифтбека
Новая Octavia потеряет значок Skoda сзади, чтобы освободить место для полного названия компании, написанного заглавными буквами, как на всех других моделях, за исключением Fabia.
Обновлено в 05:50
Кино
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск «Блэйда»
Снайпс, исполнивший главную роль в трех фильмах о Блэйде (1998-2004), неоднократно подчеркивал, что готов и дальше играть этого персонажа, если того пожелает руководство студии Walt Disney, однако на прошедшем в Сан-Диего фестивале Comic-Con-2019 представители студии Marvel сообщили о том, что серию ждет перезапуск с Махершалой Али.
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Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
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Ольга Дроздова взяла фамилию Дмитрия Певцова
Дроздова подала заявление на смену фамилии в начале июля. Вскоре звезда получит новые документы и официально станет Певцовой.
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Армия и оружие
Китай выступил за полный запрет ядерного оружия
Власти Китая опубликовали "Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху", в которой выступили за полный запрет ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли в Крыму на горе Митридат
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