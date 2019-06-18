«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контрактуРИА Новости вчера в 11:06

с чего всё началось

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключить контракт на "своп" газа вместо транзитного договора, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Согласно документу, Украина может взять обязательства на прием российского газа на границе и его возврат на границе с Евросоюзом.

Интернет Google выпустила Chrome-расширение для блэклистинга вредоносных сайтов Google выпустила новое расширение для браузера Chrome, задача которого — упростить процесс уведомления команды Google Safe Browsing о вредоносных и нежелательных сайтах.

Общество Норвежский остров готовится отказаться от времени Жители норвежского острова Соммарей начнут переговоры с местными властями об отмене времени на территории в период с 18 мая по 26 июля.

Происшествия Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Более миллиона вопросов поступило к прямой линии с Путиным Операторы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным получили более миллиона вопросов. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Экономика Сотрудников в России захотели застраховать от невыплаты зарплаты Бизнес может столкнуться с новым видом обязательного социального страхования — на случай невозможности выплатить зарплату из-за банкротства, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Политика Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400 Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Авто В России реальные продажи машин в мае упали на 18% Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.

Здоровье Роскачество рассказало о правильном выборе напитков в жару Роскачество сравнило эффективность напитков в жаркий период, рассказав, только ли вода помогает организму преодолевать жару, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.

Происшествия В Москве произошла массовая драка у метро На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.

Политика В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Экономика Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Музыка Пинк выпустила клип на песню «90 Days» Пинк признается, что клип был снят ради удовольствия. Она подчеркнула, что "90 Days" — одна из ее любимых песен в альбоме "Hurts 2B Human".

Происшествия Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью В ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.

Общество Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.

Происшествия В Петербурге на станции «Невский проспект» частично отключился свет Станция "Невский проспект" в Санкт-Петербурге на несколько минут частично осталась без света из-за временного падения напряжения, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".

Происшествия СКР и ФСБ провели обыски в 7 регионах по делу о финансировании ИГ Оперативники ФСБ и Следкома провели обыски в семи регионах России по делу о финансировании ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство").

Общество За мусор на участке у собственника хотят изымать землю Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Музыка Пугачева в Минске повторит юбилейный концерт Концерт повторит выступление артистки в Кремлевском дворце по случаю 70-летия исполнительницы, рассказала пресс-атташе Пугачевой Елена Чупракова.