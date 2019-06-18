«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контрактуРИА Новости вчера в 11:06

с чего всё началось

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключить контракт на "своп" газа вместо транзитного договора, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Согласно документу, Украина может взять обязательства на прием российского газа на границе и его возврат на границе с Евросоюзом.

Общество Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.

Общество Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Политика Против Порошенко возбудили новое уголовное дело Речь идет о незаконном назначении Порошенко кабинета министров Украины в 2016 году "Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и [спикера Рады Андрея] Парубия", - заявил Портнов.

Происшествия Четырех подпольных банкиров задержали в Москве Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.

Происшествия Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.

Армия и оружие Минобороны Украины не призналось, что Зеленский уклонился от призыва Министерство обороны Украины опровергло свою же информацию о призыве по мобилизации президента Владимира Зеленского в 2014-2015 годах, передают «Украинские новости».

Экономика За время действия эмбарго импорт молочной продукции достиг максимума Импорт сливочного масла (39,7 тыс. т), сыров и творога (84,5 тыс. т) в 2019 году достиг максимума с тех пор, как в 2014 году Россия ввела продуктовое эмбарго, сообщил РБК со ссылкой на отчет Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

Происшествия В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.

Наука Обратимый суперклей на основе слизи улиток способен выдержать вес человека По словам Шу Яна, слизь улиток обладает всеми необходимыми свойствами: когда улитки перемещаются, она очень вязкая, а после высыхания становится весьма прочной.

Кино «Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards 15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.

Экономика Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.

Баскетбол Пол опроверг слухи о требовании обмена из «Хьюстона» Защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол опроверг сообщения о том, что он требует обмена в другой клуб из-за конфликта с Джеймсом Харденом.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 6 копеек — до 64,08 рубля. Курс евро увеличился на 5 копеек и составил 71,75 рубля.

Экономика Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.

Футбол Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022 Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Футбол Роберто Карлос высказался о ситуации с «Анжи» Ранее Роберто Карлос рассказал о ситуации с «Анжи», лучших защитниках и бразильском менталитете.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Авто BMW отзывает более полумиллиона немолодых машин по всем миру BMW отзывает 560 тысяч своих автомобилей 5 и 6 серий из-за возможных проблем с коррозией электропроводки.