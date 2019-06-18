Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контрактуКоммерсантъ 13:52
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Он опубликовал предложение на своей страницы в Facebook.
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Космос
Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
Новую аккумуляторную батарею планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле Dragon для замены вышедшей из строя в марте, сообщило НАСА.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой
Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено в 19:50
Происшествия
В порту Филадельфии изъяли кокаин на $1 млрд
Обновлено в 19:03
Политика
Оккупационные власти на Кипре откроют «город-призрак» Вароси
Власти оккупированной территории северного Кипра во вторник решили открыть для поселения Вароси (турецкое название - Вароша) - туристический курорт в Фамагусте, закрытый для посещения после оккупации острова турецкими силами в 1974 году, сообщает турецкая газета Daily Sabah.
Обновлено в 17:56
Транспорт
Петербург закупит 500 новых трамваев до 2025 года
Власти Петербурга планируют закупить за счет городского бюджета 500 новых трамваев до 2025 года, об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов во время посещения строящегося трамвайного депо в Красногвардейском районе.
Обновлено в 12:30
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено в 12:36
Авто
BMW отзывает более полумиллиона автомобилей в Европе
Немецкий автопроизводитель BMW объявил об отзыве 560 тысяч автомобилей в Европе из-за возможных проблем с аккумуляторами, сообщило 18 июня агентство DPA.
Обновлено в 17:55
Транспорт
Первые десять минут парковки могут сделать бесплатными
Первые десять минут на платных парковочных местах в городах могут стать бесплатными. На это направлен внесенный в Госдуму законопроект.
Обновлено в 07:30
Экономика
Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)
В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено в 18:17
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины открыло пятое уголовное дело против Петра Порошенко.
Обновлено в 15:43
Экономика
ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек
По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Небензя сообщил об искажении некоторыми странами информации по Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что некоторые страны транслируют международному сообществу искажённую информацию по ситуации в Сирии.
Обновлено в 17:25
Экономика
Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва
Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов
Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.
Обновлено в 10:24
Энергетика
Польша потребует компенсацию от РФ из-за грязной нефти в «Дружбе»
Польский концерн Orlen потребует от России компенсацию за убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Общество
Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор
Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено в 19:33
Политика
Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии
Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
Обновлено в 13:16
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Общество
В Эрмитаже пройдет выставка фонда Louis Vuitton
Обновлено в 09:20
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Происшествия
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона
Полиция Лондона назвала во вторник имя мужчины, убитого в субботу, 15 июня в районе Тауэр-хэмлетс на востоке Лондона.
Обновлено в 19:23
Общество
Путин подписал закон о регистрации излишков земли
Российский лидер Владимир Путин подписал Федеральный закон, в соответствии с которым россияне получат право на оформление излишков используемой земли.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Общество
В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева
Судебные приставы не нашли в хранилищах музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ) картины, которые ранее были арестованы по делу экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева.
Обновлено в 15:21
Политика
Волкер надеется на «взаимность» Украины в плане покупки оружия у США
"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники", - сказал Волкер.
Обновлено в 18:36
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне
В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.
Обновлено в 11:54