«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контрактуКоммерсантъ 13:52

с чего всё началось

«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Он опубликовал предложение на своей страницы в Facebook.

Экономика Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent) В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.

Энергетика Дания заплатит за задержку «Северного потока-2» С 2017 г. Копенгаген рассматривает варианты маршрута в своих территориальных водах или исключительной экономической зоне, но не дает окончательного ответа.

Общество Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.

Общество Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.

Шоу-бизнес Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Политика Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок Президент США Дональд Трамп официально объявил o решении баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году.

Политика Пушков оценил заявление Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ Сенатор выразил уверенность, что "туманной формулировкой" канцлер Германии решила "успокоить" украинского лидера Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Происшествия Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.

Армия и оружие В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта "Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года", - говорится в сообщении.

Футбол Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.

Шоу-бизнес Вадим Галыгин стал многодетным отцом Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Футбол Бывшего президента УЕФА Платини задержали по подозрению в коррупции Бывший президент УЕФА Мишель Платини во вторник был взят под стражу по подозрению в коррупции.

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.

Происшествия Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.

Происшествия В музее «Собрание» Давида Якобашвили проходят обыски ФСБ проводит обыски в музее «Собрание» одного из основателей «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили в Москве на улице Солянка, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Происшествия В Омске фотографа подозревают в развращении девочек В Омске задержан фотограф, которого подозревают в развращении несовершеннолетних девочек-моделей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Гаджеты Предполагаемые рендеры Xiaomi Mi 10 демонстрируют экран с отверстием В Сети появились предполагаемые компьютерные изображения следующего флагманского смартфона компании Xiaomi, который выйдет в начале следующего года под названием Xiaomi Mi 10.

Музыка Костюм Карди Би треснул во время выступления По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.