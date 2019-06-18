Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контрактуКоммерсантъ вчера в 13:52
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Он опубликовал предложение на своей страницы в Facebook.
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с чего всё началось
О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.РБКвчера в 10:42
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