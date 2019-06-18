«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контрактуКоммерсантъ вчера в 13:52

с чего всё началось

«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Он опубликовал предложение на своей страницы в Facebook.

Общество Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.

Происшествия В Москве произошла массовая драка В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Происшествия Подруга убитой жены Максима Соколова: «Муж часто бил Ирину до крови» Соколов отказался от комментариев по поводу трагедии в семье // Убийство жены Максима Соколова: основные версии Такая версия на передаче у Малахова pic.twitter.com/J7Bbvtd6WX – Никита Камышев (@SkifFc) 18 июня 2019 г.

Экономика Медведев предложил увеличить «обидное» пособие на детей Увеличить размер пособия на детей от полутора до трех лет до прожиточного минимума предлагает российское правительство.

Общество Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.

Экономика Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный» Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.

Шоу-бизнес Вадим Галыгин в третий раз стал отцом Вадим Галыгин опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram новость, рассказав, что в третий раз стал отцом.

Авто Скованные одной цепью: новая разводка на дорогах Мошенники додумались скрепить ручки дверей двух автомобилей цепью с замком, оставив владельцам машин записку с требованием о переводе денег на электронный счет.

Политика В МВД пообещали жестко наказывать за провокации с наркотиками Дело Голунова дало импульс к обсуждению Первый замглавы МВД России Александр Горовой пообещал, что ведомство будет жестко наказывать полицейских за провокации с наркотиками, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Алибасов дал первое интервью после отравления Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.

Политика Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай санкций Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Росье русскую пословицу, которая поможет работать с Россией в условиях санкций.

Происшествия Четырех подпольных банкиров задержали в Москве Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Происшествия Велосипедист разбил голову в ДТП на юго-западе Петербурга Вечером 18 июня в городе произошло другое ДТП с велосипедистом — он попал под трактор.

Экономика ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.

Армия и оружие WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.

Здоровье В Роскачестве дали рекомендации по выбору напитков в жару Эксперты Роскачества рассказали, какой напиток лучше поможет справиться с жаждой летом.

Происшествия Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Гаджеты Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.

Культура Британский телеканал ITV запретил мужчинам создавать комедийные шоу В Британии популярный телеканал ITV запретил сотрудникам-мужчинам создавать комедийные шоу без участия минимум двух женщин.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.