Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договоруLife.ru вчера в 14:16
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.РБКвчера в 10:42
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