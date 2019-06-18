Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договоруLife.ru вчера в 14:16

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал
 во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:20, Вашингтон
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Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки

Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.
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Представители украинского ЛГБТ-сообщества публично пригласили президента Украины Владимира Зеленского на Марш равенства KyivPride, которые планируется провести в украинской столице 23 июня.
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На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов

По данным СК, жители нескольких домов по улице 8 марта в городе Асбесте записали видеобращение на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором сообщили об аварийном состоянии их жилых домов, а также о том, что местные власти долго не принимают меры для переселения граждан.
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Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
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Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО

Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО В конгрессе США предложили давать кредиты членам НАТО для снижения "зависимости" от Москвы.
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Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин

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Российский рис начал заканчиваться

«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
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На Кубани в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 10 человек

По предварительным данным правоохранителей, следовавший по маршруту поселок Ахтырский - Краснодар автобус с 30 пассажирами "не выбрал безопасную скорость, а также не выдержал нужную дистанцию и врезался в грузовик".
Обновлено в 02:40
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Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 14:27
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Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры

Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Иван Белозерцев изложил депутатам свою версию событий в Чемодановке

В среду, 19 июня, на очередной сессии регионального парламента губернатор проинформировал депутатов Законодательного собрания Пензенской области о конфликте в Чемодановке, сообщили в пресс-службе правительства.
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За время действия эмбарго импорт молочной продукции достиг максимума

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Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие

В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

WP узнала о переданном Ирану предостережении Помпео

Как отмечает WP, сомнений, что это послание будет передано Ирану, у Помпео не было.
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Происшествия

Цыгане из Чемодановки табором переезжают в Волгоград и Астрахань

Цыгане из Чемодановки (Пензенская область) табором перекочевали на территорию Волгоградской и Астраханской областей.
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Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в «Шереметьево»

В МВД выяснили, что к утечке видеозаписи катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" причастны два капитана полиции, их наказали на неэтичный поступок.
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Неймар заявил о желании покинуть «Пари Сен-Жермен»

Неймар заявил, что больше не хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».
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Десять выпускников Тюмени получили высший балл на ЕГЭ по русскому

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К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов

К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
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ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
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