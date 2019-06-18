«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договоруLife.ru вчера в 14:16

с чего всё началось

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Экономика Чиновники обсуждают налоговые преференции для телекома Телекоммуникационная отрасль, стоящая перед необходимостью масштабных инвестиций в развитие формата 5G и выполнения требований "пакета Яровой", рассчитывает на налоговые льготы, но ключевое в этом вопросе ведомство выступает против отдельных преференций для телекома.

Происшествия СК раскрыл сеть финансистов ИГ в шести федеральных округах РФ Следственный комитет России раскрыл сеть финансистов террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Происшествия Во Владивостоке джип сорвался с высокой сопки Водитель-экстремал решил покататься на своем джипе по сопке Холодильник – однако не рассчитал своих сил.

Политика Зеленского позвали на гей-парад в Киеве Представители украинского ЛГБТ-сообщества публично пригласили президента Украины Владимира Зеленского на Марш равенства KyivPride, которые планируется провести в украинской столице 23 июня.

Политика Могерини заявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России Агропромышленный сектор Евросоюза уже оправился от введённых Россией в 2014 году контрсанкций, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Общество На Урале СК проверит данные об аварийном состоянии ряда жилых домов По данным СК, жители нескольких домов по улице 8 марта в городе Асбесте записали видеобращение на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором сообщили об аварийном состоянии их жилых домов, а также о том, что местные власти долго не принимают меры для переселения граждан.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.

Армия и оружие Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО Американист рассказал, зачем США хотят выдавать кредиты странам НАТО В конгрессе США предложили давать кредиты членам НАТО для снижения "зависимости" от Москвы.

Наука Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.

Экономика Российский рис начал заканчиваться «Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.

Происшествия На Кубани в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 10 человек По предварительным данным правоохранителей, следовавший по маршруту поселок Ахтырский - Краснодар автобус с 30 пассажирами "не выбрал безопасную скорость, а также не выдержал нужную дистанцию и врезался в грузовик".

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Общество Жалобы иностранцев на российские суды дошли до Генпрокуратуры Отмечается, что это первая официальная реакция на жалобы, хотя автоконцерны (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) уже направляли подобные жалобы в ВККС, Краснодарскую краевую квалификационную коллегию, ФСБ, Совет по противодействию коррупции при президенте и генпрокурору Юрию Чайке.

Происшествия Иван Белозерцев изложил депутатам свою версию событий в Чемодановке В среду, 19 июня, на очередной сессии регионального парламента губернатор проинформировал депутатов Законодательного собрания Пензенской области о конфликте в Чемодановке, сообщили в пресс-службе правительства.

Экономика За время действия эмбарго импорт молочной продукции достиг максимума Импорт сливочного масла (39,7 тыс. т), сыров и творога (84,5 тыс. т) в 2019 году достиг максимума с тех пор, как в 2014 году Россия ввела продуктовое эмбарго, сообщил РБК со ссылкой на отчет Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Армия и оружие В России заявили о попытках террористов получить доступ к биооружию Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков заявил, что российская сторона фиксирует попытки международных террористов получить доступ к биологическому оружию.

Армия и оружие WP узнала о переданном Ирану предостережении Помпео Как отмечает WP, сомнений, что это послание будет передано Ирану, у Помпео не было.

Происшествия Цыгане из Чемодановки табором переезжают в Волгоград и Астрахань Цыгане из Чемодановки (Пензенская область) табором перекочевали на территорию Волгоградской и Астраханской областей.

Происшествия Двух полицейских наказали за утечку видео гибели SSJ в «Шереметьево» В МВД выяснили, что к утечке видеозаписи катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" причастны два капитана полиции, их наказали на неэтичный поступок.

Общество Десять выпускников Тюмени получили высший балл на ЕГЭ по русскому Десять человек получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, 19 – на ЕГЭ по химии.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.