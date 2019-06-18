«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договоруLife.ru вчера в 14:16

с чего всё началось

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Шоу-бизнес Мужа Климовой подозревают в романе со звездой «Улетного экипажа» Личную жизнь актера обсуждают в Сети В этом месяце стало известно, что многодетная мама Екатерина Климова собирается разводиться с Гелой Месхи.

Здоровье Врач рассказала, на какой еде нельзя экономить Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН профессор Оксана Драпкина назвала продукты, от которых не стоит отказываться человеку любого возраста.

Общество На Западе восхитились красотой русских девушек на балу в Крыму Издание Daily Mail опубликовало материал о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей.

Армия и оружие Совбез РФ назвал предполагаемый объем финансовых резервов ИГ В Совбезе РФ оценили предполагаемый объем финансовых резервов, которыми располагает «Исламское государство»11 (террористическая группировка запрещена в РФ).

Экономика Российский рис начал заканчиваться «Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.

Политика На Украине связали заключение Сенцова с убийством главы ДНР На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь об убийстве экс-главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, Медведчук ответил утвердительно.

Армия и оружие В Совбезе рассказали о новой форме терроризма Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Энергетика В правительстве объяснили рост цен на бензин на 17,5% Рост цен на бензин на 17,5% в мае соответствует договору с нефтяными компаниями, заявили в аппарате правительства.

Политика Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Авто Преимущества тряпичного салона перед кожаным Для изготовления качественного салона из натуральной кожи требуется много материала, но часто можно заметить, что владельцы автомобилей покрывают его тряпичными накидками.

Политика К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".

Политика Против Порошенко завели очередное уголовное дело «Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и (спикера Рады Андрея) Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», - говорится в сообщении.

Спорт РУСАДА проведет внеплановый семинар для спортивных чиновников Чувашии Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово провести внеплановый образовательный семинар для чиновников и руководителей спортивной отрасли Чувашии, сообщает ТАСС.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Политика Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400 Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Хоккей Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса» Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.