«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзитРоссийская газета 11:20

с чего всё началось

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Армия и оружие Ракеты ЗРК С-500 смогут действовать за пределами атмосферы Именно возможность заатмосферной работы ракет ЗРК С-500 делает «Прометей» по-настоящему уникальным комплексом, предназначенным для противовоздушной и противоракетной борьбы.

Происшествия Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.

Происшествия ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Футбол «Краснодар» интересуется полузащитником «Фейеноорда» Вильена Полузащитник «Фейеноорда» Тонни Вильена может продолжить карьеру в России. По информации AD, голландцем интересуется «Краснодар».

Энергетика Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.

Теннис Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт Российская теннисистка Мария Шарапова победила спортсменку из Словакии Викторию Кужмову в матче первого круга турнира на испанской Мальорке.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Общество Более половины российских выпускников не планируют поступать в вуз Менее половины выпускников (47%) в России планируют стать студентами высших учебных заведениях, передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob среди родителей школьников.

Происшествия Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.

Политика Академики РАН требуют реформировать систему преследования за наркотики Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК.

Футбол Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи» 31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Общество Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.

Происшествия Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью В ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» Пассажиры сервиса «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки.

Космос На Марсе произошел мощный взрыв Исследователи отметили, что кратер появился на Марсе в период между сентябрем 2016 года и февралем 2019-го, отмечает портал Space.

Общество Радий Хабиров попросил карикатуриста извиниться перед татарами Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попросил известного башкирского художника Камиля Бузыкаева извиниться перед татарами за его карикатуру, вызвавшую резонанс среди татарской общественности.

Экономика Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями в России «По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в целом по РФ по состоянию на 1 января 2019 года составил 14 тыс. 825 рублей, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16 тыс. 534 рубля), наименьший в Южном (13 тыс. 564 рубля) и Северо-Кавказском (12 тыс. 865 рублей) федеральных округах», – сообщается на сайте Минтруда.

Музыка Опубликовано видео скандала Лазарева и Лободы на «Муз-ТВ» По данным СМИ со ссылкой на очевидцев, российский певец Сергей Лазарев, находившийся в зале во время репетиции Светланы Лободы, внезапно начал ругаться с продюсером «Муз-ТВ» Арманом Давлетяровым.

Происшествия В Испании нашли тело 13-летней россиянки В испанском населенном пункте Матаро было обнаружено тело 13-летней гражданки России. Каталонская полиция начала расследование этого дела.

Финансы Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 64 рублей Курс евро в свою очередь снизился на 0,58%, до 71,74 рубля. При этом утром 18 июня евро опустился ниже отметки в 72 рублей впервые с 23 мая.

Политика Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Армия и оружие Китайские СМИ назвали российскую технику, против которой бессильны США Российские электронные глушители способны полностью вывести из строя американские GPS-приемники и стали настоящей "головной болью" для США, пишет китайский портал Sina.