«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзитРоссийская газета 11:20

с чего всё началось

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Происшествия После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.

Энергетика Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5% Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.

Политика Академики РАН требуют реформировать систему преследования за наркотики Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК.

Происшествия В Кемерово приземлился самолет НАТО В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.

Авто АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Авто Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.

Политика Зеленский объявил о начале проекта восстановления Донбасса Как сообщает пресс-служба украинского президента, по словам Зеленского, обмен даже небольшого количества заложников — хотя бы в формате «10 на 10» или «15 на 15» — мог бы свидетельствовать о желании РФ начать процесс деэскалации ситуации в Донбассе.

Политика Трамп анонсировал высылку миллионов мигрантов из США Президент США Дональд Трамп объявил о том, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет высылку миллионов нелегальных мигрантов из страны на следующей неделе.

Шоу-бизнес Кристина Асмус показала фото с голой грудью Недавно в Сети появился тизерный трейлер будущей картины. Поклонники обратили внимание на пикантный кадр, где звезда предстала топлес.

Политика Трамп решил назначить нового главу Пентагона Новым и. о. главы Пентагона станет министр армии Марк Эспер, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

Происшествия Самолет с Киркоровым на борту совершил жесткую посадку в Домодедово Самолет, на котором певец летел вместе со своими детьми, совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово.

Наука Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.

Общество За мусор на участке у собственника хотят изымать землю Земельные участки у собственников и арендаторов будут изымать в случае несоблюдения правил пожарной безопасности.

Политика Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.

Происшествия Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью В ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.

Политика Кадыров договорился о предполетной подготовке космонавтов в Гудермесе Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с руководством Центра подготовки космонавтов (ЦПК) о том, что космонавты будут проходить предполетную подготовку по ряду направлений в Гудермесе.

Кино «Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.

Наука Британцы занялись разработкой робота для удаленного ремонта авиадвигателей Британская компания Rolls-Royce занялась разработкой робота Cobra, который позволит техникам дистанционно производить осмотр и ремонт авиационных двигателей.

Общество Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье На спортивное мероприятие прибыла Елизавета II вместе с другими членами королевской семьи, а также высокими гостями - королем Норвегии Уильямом-Александром и его женой королевой Максимой.

Религия Мэр Екатеринбурга назвал обсуждаемые адреса площадок для храма Власти Екатеринбурга детально обсуждают с архитекторами четыре адреса, предложенных для строительства собора Святой Екатерины.

Политика МВД призвало провести ревизию ПДД МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".

Спорт Московский чиновник уволился после провального турнира по киберфутболу В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.