Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзитРоссийская газета 11:20
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
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В ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с руководством Центра подготовки космонавтов (ЦПК) о том, что космонавты будут проходить предполетную подготовку по ряду направлений в Гудермесе.
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В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.
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В Федерации киберфутбола России подсчитали, что всероссийский турнир по этой дисциплине можно было организовать за миллион рублей, максимум - за 4-5 миллионов, - сообщает sports.ru.
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