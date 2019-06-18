Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзитРоссийская газета 11:20
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
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Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей
Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.
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Политика
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Политика
Зеленский встретился с Меркель в Берлине
Президент Украины Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проводят свою первую встречу в ведомстве канцлера в Берлине.
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Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена
Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.
Обновлено в 12:18
Происшествия
В правительстве Ленобласти произошло задымление
Днем во вторник, 18 июня, пожарная сигнализация неожиданно сработала в здании правительства Ленинградской области на Суворовском проспекте,67.
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Энергетика
Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%
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Спорт
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Происшествия
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В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
СМИ Нидерландов назвали фамилии причастных к крушению MH17 россиян
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Кино
Проблемы «Людей в черном 4» объяснили конфликтом режиссера и продюсера
Влияние удручающе слабого старта в прокате фильма "Люди в черном 4: Интернэшнл" на общие сборы еще предстоит оценить в ближайшем будущем, но некоторые факторы, помешавшие создать востребованное у зрителей продолжение знаменитой франшизы, стали известны уже сегодня.
Обновлено в 05:22
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Каземиро может перейти в «ПСЖ» в рамках сделки по Неймару
«Реал» продолжает работать над переходом нападающего «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 10:50
Музыка
Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии
Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.
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Армия и оружие
США выбрали позицию ядерного шантажа
Первое, что может быть, американцы на своих установках МК-41 в Румынии разместят ракеты «Томагавк» с ядерной или обычной боевой частью для стрельбы по России.
Обновлено в 11:35
Экономика
Россияне смогут сдать мусор после ремонта в строительные магазины
Leroy Merlin, который известен россиянам товарами для ремонта и отделки помещений, садовых принадлежностей и строительных материалов, объявил о пилотном запуске проекта по сбору мусора.
Обновлено в 09:10
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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Наука
Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен
Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.
Обновлено в 08:36
Политика
Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины
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Обновлено в 12:00
Общество
Стройплощадку архангельского технопарка «Шиес» открыли для посетителей
Инвестор строительства технопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области компания "Технопарк" открыла для всех желающих посещение стройплощадки объекта по предварительной записи.
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Армия и оружие
«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал
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Политика
Академики РАН требуют реформировать систему преследования за наркотики
Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК.
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Происшествия
Россиянин получит 100 тыс. рублей за пытки бутылкой в полиции
Житель Татарстана Ильдар Шарифуллин получил компенсацию в размере 100 тыс. от МВД за пытки бутылкой и огнетушителем, которые ему устроили участковые.
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Происшествия
Под Калининградом пятеро детей пострадали в ДТП
Обновлено в 11:59
Интернет
В работе Google по всему миру зафиксирован сбой
Пользователи всего мира пожаловались на проблемы в работе Google, сообщил сервис по обнаружению сбоев Downdetector.
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Политика
В МИД России прокомментировали призыв заблокировать Sputnik в Литве
В МИД России прокомментировали предложение депутатов от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» блокировать сайты группы Sputnik на территории Литовской Республики.
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