«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзитРоссийская газета 11:20

с чего всё началось

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Наука Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.

Политика В МВД призвали провести ревизию ПДД В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Политика Зеленский встретился с Меркель в Берлине Президент Украины Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проводят свою первую встречу в ведомстве канцлера в Берлине.

Происшествия Угроза цунами после сильного землетрясения в Японии отменена Угроза цунами после мощного землетрясения, которое произошло во вторник в Японском море, отменена для всех прибрежных районов префектур Японии, расположенных в этом регионе.

Происшествия В правительстве Ленобласти произошло задымление Днем во вторник, 18 июня, пожарная сигнализация неожиданно сработала в здании правительства Ленинградской области на Суворовском проспекте,67.

Энергетика Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5% Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.

Спорт Губерниев прокомментировал ситуацию с допингом у чувашских спортсменов Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил опасение, что в числе подозреваемых в допинге чувашских спортсменов может оказаться биатлонистка Татьяна Акимова.

Происшествия В Кемерово приземлился самолет НАТО В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.

Армия и оружие СМИ Нидерландов назвали фамилии причастных к крушению MH17 россиян Еще одним причастным называется Сергей Дубинский, глава российской разведгруппы, бойцов которой якобы привлекали к участию в боевых действиях на территориях самопровозглашенных республик, отмечает СМИ.

Кино Проблемы «Людей в черном 4» объяснили конфликтом режиссера и продюсера Влияние удручающе слабого старта в прокате фильма "Люди в черном 4: Интернэшнл" на общие сборы еще предстоит оценить в ближайшем будущем, но некоторые факторы, помешавшие создать востребованное у зрителей продолжение знаменитой франшизы, стали известны уже сегодня.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Музыка Пугачева повторит юбилейный концерт в Белоруссии Сообщается, что концерт будет точно таким же, как в Кремлевском дворце Пресс-атташе Аллы Пугачевой Елена Чупракова рассказала РИА Новости, что певица повторит свой юбилейный концерт в Белоруссии.

Армия и оружие США выбрали позицию ядерного шантажа Первое, что может быть, американцы на своих установках МК-41 в Румынии разместят ракеты «Томагавк» с ядерной или обычной боевой частью для стрельбы по России.

Экономика Россияне смогут сдать мусор после ремонта в строительные магазины Leroy Merlin, который известен россиянам товарами для ремонта и отделки помещений, садовых принадлежностей и строительных материалов, объявил о пилотном запуске проекта по сбору мусора.

Политика Меркель назвала условия снятия санкций с России Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.

Происшествия Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Наука Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.

Политика Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.

Общество Стройплощадку архангельского технопарка «Шиес» открыли для посетителей Инвестор строительства технопарка "Шиес" в Ленском районе Архангельской области компания "Технопарк" открыла для всех желающих посещение стройплощадки объекта по предварительной записи.

Политика Академики РАН требуют реформировать систему преследования за наркотики Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК.

Происшествия Россиянин получит 100 тыс. рублей за пытки бутылкой в полиции Житель Татарстана Ильдар Шарифуллин получил компенсацию в размере 100 тыс. от МВД за пытки бутылкой и огнетушителем, которые ему устроили участковые.

Интернет В работе Google по всему миру зафиксирован сбой Пользователи всего мира пожаловались на проблемы в работе Google, сообщил сервис по обнаружению сбоев Downdetector.