«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзитРоссийская газета 11:20

с чего всё началось

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Экономика Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent) В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.

Общество Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".

Политика Представитель партии Зеленского раскрыл план по возвращению Донбасса Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что представители новой украинской власти приложат максимум усилий, чтобы вернуть Донбасс.

Происшествия Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.

Экономика ООН предсказала сокращение численности населения в России В конце 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек. Об этом сообщили эксперты ООН в демографическом докладе.

Происшествия В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21 В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.

Происшествия Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.

Политика Трамп заявил о своей жесткости к России Американский президент Дональд Трамп, объявляя о своем желании баллотироваться на второй срок, вновь заявил о своем жестком отношении к России.

Политика Украина планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом Украина планирует частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом — об этом сказано в плане развития компании "Укрзалізниця".

Происшествия Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.

Общество Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между россиянами и грузинами Вчера в столице Турции в почтовом офисе случилась перестрелка между россиянами и грузинами, в результате которой один из граждан Грузии был застрелен, сообщают Вести.

Происшествия Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Политика Волкер заявил о неготовности России решить конфликт в Донбассе Специальный представитель США по Украине Курт Волкер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты (сената) американского конгресса, заявил о желании провести встречу с российскими властями.

Общество Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.

Здоровье В восстановленной больнице под Дамаском за год врачи провели 7 тыс. операций Сирийские врачи провели 7 тыс. различных операций в больнице города Катана под Дамаском, восстановленной после завершения боевых действий.

Авто Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Происшествия Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой Мировой суд в Гудермесе оштрафовал жительницу Северной Осетии, разместившую в соцсетях видео, на котором она, предположительно, на территории Чечни в полицейской форме стреляет из автомата в воздух.

Гаджеты IOS 13 предупредит об удалении приложений с активной подпиской При удалении приложения юзер увидит интерактивное оповещение с датой автоматического обновления подписки и двумя опциями.

Политика Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.

Шоу-бизнес Кристина Асмус показала фото с голой грудью Недавно в Сети появился тизерный трейлер будущей картины. Поклонники обратили внимание на пикантный кадр, где звезда предстала топлес.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Политика В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.