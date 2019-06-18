«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзитРоссийская газета 11:20

с чего всё началось

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Наука Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента В мире зафиксирован первый случай смерти пациента после фекальной трансплантации.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Политика Зеленский понадеялся на транзит газа из России «без выкручивания рук» Зеленский напомнил, что контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

Футбол Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи» 31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Футбол Срок нахождения под стражей для Платини не определен Срок пребывания под стражей бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини не установлен.

Происшествия В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.

Происшествия Сильный ветер унес в лес батут с детьми в Англии В графстве Йоркшир (Соединенное Королевство) сильный ветер унес в лес батут с детьми. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Политика Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.

Авто Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.

Авто Новейший гиперкар Aston Martin назовут Valhalla Известная китайская компания объявила о скором выходе нового гиперкара Valhalla, который приятно удивит своей производительностью и передним расположением мотора.

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Политика В МВД призвали провести ревизию ПДД В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Армия и оружие Генсек ООН просит Россию и Турцию стабилизировать ситуацию в Идлибе Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш призвал Российскую Федерацию и Турцию срочно принять все возможные меры для стабилизации ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Происшествия В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии Десять человек задержаны в Испании по подозрению в финансировании исламистских террористов в Сирии и отмывании денег, сообщило МВД страны.

Происшествия ФСБ проводит обыски в частном московском музее «Собрание» В музей частных коллекций "Собрание", который располагается в центре Москвы, пришли с обыском сотрудники ФСБ.

Здоровье Медики рассказали, чем опасны кондиционеры В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.

Общество Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.

Политика Кремль прокомментировал слова Кудрина о бедности в стране Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уровне бедности в стране.