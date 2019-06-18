Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзитРоссийская газета 11:20
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
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Нандо Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА
Обновлено в 10:43
Энергетика
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Обновлено в 14:57
Армия и оружие
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Обновлено в 14:27
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В Испании обезвредили группировку, финансировавшую террористов в Сирии
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ФСБ проводит обыски в частном московском музее «Собрание»
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Политика
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Спорт
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В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
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Обновлено вчера в 13:37