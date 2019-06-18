Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзитРоссийская газета 11:20

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Читать в источнике
Обсудить1
с чего всё началось
О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал
 во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
РБК10:42

Подробнее о событии

Киев сделал Москве новое предложение по газу

URA.Ru12:46

Эксперты скептически оценили новое предложение Киева по транзиту газа

Газета.Ru13:42

Нафтогаз предлагает Газпрому контракт на своп газа вместо транзита - исполнительный директор

Financial One09:11

Киев подготовил «Газпрому» альтернативный вариант контракта на транзит

РБК10:42

«Нафтогаз» выдвинет новое предложение «Газпрому»

BFM.ru10:08

Украина сделала России предложение по газу

Lenta.ru10:07

Эксперт прокомментировал идею «Нафтогаза» о свопе вместо транзита газа

РИА Новости12:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:05, Вашингтон
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Турция представила модель своего истребителя пятого поколения TF-X

На Парижском авиасалоне 17 июня турецкая компания Turkish Aerospace Industries представила модель своего истребителя пятого поколения TF-X.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Ливийская национальная армия Хафатра обзавелась «Панцирь-С1»

Ливийские источники в facebook сообщают о доставке силам Хафтара зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".
Обновлено в 15:36
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Общество

Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий

В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
Обновлено вчера в 03:39
Авто

Обновленный Subaru Outback получил российский ценник

Ценник на обновленный Subaru Outback начинается с отметки в 2 690 000 рублей.
Обновлено в 10:09
Финансы

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие

«Адмирал Горшков» прошел Панамский канал

Обновлено в 08:13
Общество

В Люблино полиция разогнала людей, собиравшихся записать обращение для «Прямой линии» с Путиным

Полиция разогнала жителей московского района Люблино, которые собирались записать обращение для «Прямой линии» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:13
Общество

В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах

Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
Обновлено в 04:42
Политика

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любыми средствами, заявила Меркель

Усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются, но это не будет реализовано любой ценой, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:35
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено в 12:18
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Политика

Ситуацию с указателем на границе Чечни и Дагестана назвали провокацией

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов рассказал, что на границе регионов прошла встреча руководства Чечни и Дагестана, на которой было определено, что спорный знак действительно стоит на территории Чеченской республики.
Обновлено в 10:41
Экономика

Названы самые дорогие землевладения в России

Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено в 15:08
Кино

«СТС Kids» стал лучшим телеканалом для детей по версии премии «ТЭФИ-KIDS»

Первая церемония премии детского телевидения "ТЭФИ-KIDS" состоялась во вторник в Российском молодежном академическом театре (РАМТ).
Обновлено в 15:09
Общество

Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Происшествия

ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом

Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 15:47
Происшествия

В Подмосковье столкнулись девять автомобилей

Обновлено в 14:02
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено в 14:11
Общество

Минтруд назвал регионы с самым молодым и самым возрастным населением

Обновлено в 13:31
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Общество

Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Политика

Трамп анонсировал высылку миллионов мигрантов из США

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) начнет высылку миллионов нелегальных мигрантов из страны на следующей неделе.
Обновлено в 01:43
Политика

Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено в 15:31
Общество

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено в 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное