«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзитРоссийская газета 11:20

с чего всё началось

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

ЖКХ Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Финансы Кудрин назвал сверхострую проблему России Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Здоровье Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику Вместе с главным областным патологоанатомом перед судом предстанут еще два врача, которые участвовали в фальсификации.

Авто АвтоВАЗ решил проблему некачественной покраски Lada 4x4 В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.

Наука Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.

Происшествия Все цыгане уехали из Чемодановки Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.

Футбол Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Происшествия ОНК: Кокорин попросил, чтобы его поместили в одну колонию с братом Футболист Александр Кокорин попросил помочь отправить его отбывать наказание в одну колонию с братом Кириллом, сообщил во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Экономика Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent) В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.

Происшествия В Испании задержали судно с украинцами и 10 т гашиша В Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом, на его борту обнаружили 10 т гашиша в 350 тюках, сообщает налоговая служба страны во вторник, 18 июня.

Общество Ступени Ленинской библиотеки ведут к гостайне В столичном департаменте капитального ремонта работы связали с аварийным состоянием лестницы из-за «разрушенного или совсем отсутствующего» бетонного основания.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Общество Чиновники предложили не помогать некоторым категориям бедных граждан Чиновники из правительств сразу нескольких регионов России настаивают на пересмотре так называемых критериев бедности и лишении некоторых категорий граждан, относящихся сейчас в бедным слоям населения, поддержки со стороны государства.

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Игры Не прошло и 8 лет: Take-Two планирует увеличить частоту выпуска игр Глава компании Take-Two Штраус Зельник рассказал в интервью с GamesIndustry.biz, что хотел бы увеличить частоту выхода игр.

Общество КС запретил отказывать в митингах из-за неуказанных мер безопасности Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на «неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка».

Политика Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело «Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.

Общество Жителям России позволили регистрировать излишки земли Закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Происшествия Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.