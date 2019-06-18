«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзитРоссийская газета 11:20

с чего всё началось

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.

Технологии «Мегафон» запустил платформу для поиска пропавших людей Система, разработанная и протестированная совместно с МВД и «Лиза Алерт» в марте, позволяет сократить время на поиск свидетелей и упростить задачу спасательных служб.

Происшествия Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.

Экономика Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.

Армия и оружие Пентагон дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов Пентагон дополнительно выделит Украине 250 миллионов долларов на подготовку, обеспечение и снабжение военных, сообщили в оборонном ведомстве.

Энергетика Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5% Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.

Происшествия Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Музыка На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы Представитель «Муз-ТВ» прокомментировал конфликт певицы Светланы Лободы с артистом Сергеем Лазаревым на церемонии вручения одноименной премии.

Происшествия Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.

Происшествия В здании правительства Ленинградской области произошло задымление Задымление произошло во вторник в здании правительства Ленинградской области в Санкт-Петербурге, эвакуация сотрудников не проводилась, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

Политика МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.

Политика Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2» Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата российскими Су-27 бомбардировщиков США Министерство обороны России опубликовало кадры перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков ВВС США, которые приближались к российской границе с Чёрного и Балтийского морей.

Армия и оружие Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

Политика Академики РАН требуют реформировать систему преследования за наркотики Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК.

Финансы Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.

Армия и оружие Срочно: ВСУ зажигательными снарядами обстреляли населенный пункт в ДНР За сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 50 боеприпасов. Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ ночью обстреляли КПП «Октябрь» на юге ДНР.

Шоу-бизнес Последняя любовь Александра Кузнецова раскрыла судьбу его наследства О связи Кузнецова и Марии первым рассказал друг актера, певец Игорь Наджиев.

Футбол У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.

Авто Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.

Политика Рябков: действия Ирана по СВПД являются вынужденными Россия полностью отдает себе отчет в том, что действия Ирана в ситуации с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) носят вынужденный, точечный и обратимый характер.

Наука Окаменелости указали на живших в Арктике 1,4 миллиона лет назад гиен Окаменелости двух зубов, найденные в канадской Арктике, принадлежали вымершей гиене Chasmaporthetes ossifragus, жившей около 1,4 миллиона лет назад, сообщается в Open Quaternary.