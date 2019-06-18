Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзитРоссийская газета 11:20

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
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с чего всё началось
О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал
 во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
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