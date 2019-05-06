Политика
«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»РИА Новости вчера в 11:19
"Нафтогаз Украины" подал жалобу в Европейскую комиссию в связи со строительством "Северного потока — 2", заявил исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко. На своей странице в Facebook он написал, что это связано с антиконкурентными действиями "Газпрома".
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«Нафтогаз» пожаловался в Еврокомиссию на «Газпром» из-за «Северного потока-2»
Говорит Москвавчера в 11:25
Еврокомиссия начала рассмотрение антимонопольной жалобы «Нафтогаза» на «Газпром»
Rambler News Service08:52
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