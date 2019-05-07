Политика
«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» в ЕК из-за «Северного потока-2»Евразия Daily 08:52
«Нафтогаз Украины» обратился с жалобой на антиконкурентные действия «Газпрома» в связи со строительством «Северного потока-2» и блокировкой виртуального реверса в Европейскую комиссию. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Еврокомиссия начала рассмотрение антимонопольной жалобы «Нафтогаза» на «Газпром»
Rambler News Service08:52
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