Политика

«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» в ЕК из-за «Северного потока-2»Евразия Daily 08:52

«Нафтогаз Украины» обратился с жалобой на антиконкурентные действия «Газпрома» в связи со строительством «Северного потока-2» и блокировкой виртуального реверса в Европейскую комиссию. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на «Северный поток — 2»

RT на русском08:33

В ЕС отреагировали на новый спор «Нафтогаза» с «Газпромом»

Lenta.ru09:23

«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

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Еврокомиссия начала рассмотрение антимонопольной жалобы «Нафтогаза» на «Газпром»

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ЕК получила жалобу Украины на «Северный поток – 2»

Взгляд.ру08:43

Юрий Барсуков о жалобе «Нафтогаза» на «Газпром» в Еврокомиссию

Коммерсантъвчера в 18:05

Еврокомиссия получила жалобу «Нафтогаза» на «Северный поток - 2»

ТАСС09:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
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США заподозрили Иран в перевозке баллистических ракет по морю

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Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

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«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
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Кратко рассказываем о трагедии в аэропорту Шереметьево

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Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

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В Германии открыли первый электрический автобан

Первый электрический автобан открылся в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.
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Китайская ISpace предпримет попытку орбитального запуска в начале июня

Фирма iSpace в начале июня попытается стать первой китайской частной компанией, которая выведет спутник на орбиту после неудачных запусков двух его конкурентов.
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Происшествия

На суде по делу «Зимней вишни» пристав упал в обморок

Судебный пристав упал в обморок на суде по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
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Происшествия

Полиция задержала захватившего заложников в магазине под Тулузой

Во Франции полиция задержала молодого человека, захватившего в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
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Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
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В Госдуму внесли законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

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Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
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Армия и оружие

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Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что избранному президенту страны Владимиру Зеленскому не следует увольнять министра внутренних дел Арсена Авакова.
Обновлено в 20:37
Армия и оружие

Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29

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Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
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Происшествия

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево

В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
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Новый смартфон Google Pixel 3a появился в Сети до премьеры

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Общество

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Россельхознадзор назвал долю фальсифицированного молока

Специалисты Россельхознадзора подсчитали количество ежегодно производимой на территории страны молочной продукции, а также выяснили, сколько фальсификата приходилось на общий объем в прошлом году.
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