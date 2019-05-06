Политика
«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» ЕврокомиссииФАН вчера в 13:10
«Нафтогаз» подал жалобу в Европейскую комиссию на якобы «антиконкурентные» действия российского «Газпрома» на рынке газа. Об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» пожаловался в Еврокомиссию на «Газпром» из-за «Северного потока-2»
Говорит Москвавчера в 11:25
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Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 10:11
Кино
Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал
Родители 15-летней актрисы Беллы Рэмси, которая снимается в "Игре престолов" в роли Лианны Мормонт, запрещают ей смотреть сериал, пишет Daily Star.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
«После победы коллеги перестали со мной здороваться»: как живет главная красотка Росгвардии с Урала
За девушку проголосовали более 57 тысяч человек. После конкурса мы встретились с ней в тире для пулевой стрельбы.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков рядом с Алеппо
Обновлено вчера в 19:29
Экономика
Нацпроектам не хватает песка и щебня
Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 05:19
Гаджеты
Huawei воюет с Samsung в торговых центрах
В сторону первой версии склоняешься после другой фотографии, на которой запечатлён торговый центр снаружи.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Британские читатели назвали героиней стюардессу, спасшую пассажиров SSJ-100
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики
Обновлено 05 мая в 22:41
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден
Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Россиян перестали интересовать аресты высокопоставленных чиновников
Треть россиян испытывает удовлетворение от новостей об аресте высокопоставленных чиновников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие
Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя
Обновлено вчера в 22:16
Общество
Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России
Обновлено вчера в 10:17
Здоровье
Как сберечь суставы в дачный сезон, рассказал врач
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая
Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 18:18
Хоккей
Панарин – о будущем в «Коламбусе»: кто знает, я не думаю об этом
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин после вылета клуба из Кубка Стэнли коснулся темы своего будущего.
Обновлено вчера в 22:26
Транспорт
В центре Екатеринбурга 7 мая пройдёт заключительная репетиция парада
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах
Прокуратура Октябрьского района Пензы обязала директоров 20 школ запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие
В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A
Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Игры
Microsoft затизерила нечто по «Игре престолов» для Xbox
Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл британский военный корабль
В одесский порт зашёл корабль ВМС Великобритании HMS Echo, сообщил 6 мая телеканал «1+1». Корабль пробудет в порту три дня.
Обновлено вчера в 05:53