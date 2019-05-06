Политика

«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» ЕврокомиссииФАН вчера в 13:10

«Нафтогаз» подал жалобу в Европейскую комиссию на якобы «антиконкурентные» действия российского «Газпрома» на рынке газа. Об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
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Юрий Барсуков о жалобе «Нафтогаза» на «Газпром» в Еврокомиссию

Коммерсантъвчера в 18:05

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

РБКвчера в 13:41

«Нафтогаз» пожаловался в Еврокомиссию на «Газпром» из-за «Северного потока-2»

Говорит Москвавчера в 11:25

«Нафтогаз» подал жалобу в Европейскую комиссию на «антиконкурентные» действия «Газпрома»

ТАССвчера в 11:30

«Нафтогаз» пожаловался на действия «Газпрома»

News.ruвчера в 11:29

«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 11:19

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

Известиявчера в 11:37
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Происшествия

«Ъ» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 10:11
Кино

Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал

Родители 15-летней актрисы Беллы Рэмси, которая снимается в "Игре престолов" в роли Лианны Мормонт, запрещают ей смотреть сериал, пишет Daily Star.
Обновлено вчера в 19:51
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

«После победы коллеги перестали со мной здороваться»: как живет главная красотка Росгвардии с Урала

За девушку проголосовали более 57 тысяч человек. После конкурса мы встретились с ней в тире для пулевой стрельбы.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков рядом с Алеппо

Обновлено вчера в 19:29
Экономика

Нацпроектам не хватает песка и щебня

Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
Обновлено вчера в 18:05
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 05:19
Гаджеты

Huawei воюет с Samsung в торговых центрах

В сторону первой версии склоняешься после другой фотографии, на которой запечатлён торговый центр снаружи.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

Британские читатели назвали героиней стюардессу, спасшую пассажиров SSJ-100

Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие

США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики

Обновлено 05 мая в 22:41
Экономика

«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено вчера в 07:54
Общество

Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Обновлено вчера в 15:44
Происшествия

Один из «черных ящиков» сгоревшего SSJ-100 серьезно поврежден

Параметрический самописец лайнера SSJ-100, который загорелся после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, получил серьезные повреждения.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Россиян перестали интересовать аресты высокопоставленных чиновников

Треть россиян испытывает удовлетворение от новостей об аресте высокопоставленных чиновников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие

Минобороны рассказало о панике в вермахте при освобождении Севастополя

Обновлено вчера в 22:16
Общество

Жительницу Марий Эл признали самой красивой замужней женщиной России

Обновлено вчера в 10:17
Здоровье

Как сберечь суставы в дачный сезон, рассказал врач

Обновлено вчера в 11:47
Политика

Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая

Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 18:18
Хоккей

Панарин – о будущем в «Коламбусе»: кто знает, я не думаю об этом

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин после вылета клуба из Кубка Стэнли коснулся темы своего будущего.
Обновлено вчера в 22:26
Транспорт

В центре Екатеринбурга 7 мая пройдёт заключительная репетиция парада

Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено вчера в 12:29
Общество

Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах

Прокуратура Октябрьского района Пензы обязала директоров 20 школ запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие

В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A

Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Игры

Microsoft затизерила нечто по «Игре престолов» для Xbox

Обновлено вчера в 06:00
Армия и оружие

В порт Одессы зашёл британский военный корабль

В одесский порт зашёл корабль ВМС Великобритании HMS Echo, сообщил 6 мая телеканал «1+1». Корабль пробудет в порту три дня.
Обновлено вчера в 05:53
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