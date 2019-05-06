Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»Газета.Ru 17:22
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 16:16
Происшествия
В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании
Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:13
Интернет
Microsoft осквернила командную строку: в ней появились вкладки, темы и… эмодзи
В Windows Terminal появились вкладки – и это, в общем-то, полезное изменение.
Обновлено в 17:15
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0
Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:47
Происшествия
Один из «черных ящиков» SSJ100 оказался сильно поврежден
Обновлено в 15:55
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал об авиакатастрофе
Командир SSJ-100 Денис Евдокимов рассказал "Комсомольской правде" о том, что произошло в воздухе над Москвой накануне и как проходила эвакуация после приземления и возгорания.
Обновлено в 01:15
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Политика
Савченко требует от Зеленского оградить Украину от влияния
Депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что всенародно избранный президент Украины Владимир Зеленский должен в первую очередь оградить страну от внешнего влияния.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Пассажиры засняли момент начала пожара в самолете Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 16:55
Финансы
Праздники изменили картинку в паре доллар/рубль, но не критично
За праздничные сессии график пары USDRUB_TOM существенно изменился.
Обновлено в 11:30
Хоккей
Бабенко перешел из «Северстали» в «Трактор»
Нападающий Егор Бабенко продолжит карьеру в «Тракторе». 22-летний форвард перешел в челябинский клуб в результате обмена из «Северстали».
Обновлено в 12:53
Экономика
Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено в 15:08
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Футбол
Суарес: «Не буду праздновать, если забью на „Энфилде“»
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде".
Обновлено в 15:49
Авто
Уникальный пикап Bentley продадут на аукционе
В основе модели лежит седан S1 1956 года выпуска. Аукционный дом Silverstone продаст особый пикап компании Bentley.
Обновлено в 14:22
Общество
Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".
Обновлено в 16:59
Финансы
Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года
Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено в 11:45
Авто
Lada Xray Cross прошел краш-тест
С гордостью констатируем, что свое испытание LADA XRay Cross прошел успешно: кузовной металл удар выдержал (разрывов нет), а результаты замеров приятно удивили.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Москве человек погиб при столкновении трех автомобилей
Обновлено в 15:57
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова и других дагестанских бойцов крысами
Тухугов, Тайсумов и Махачев были замечены в применении допинга. 3 апреля Нурмагомедов назвал Макгрегора насильником.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Загорелся правый двигатель: инженер Харинин выложил в Сеть ролик начало пожара в самолете Sukhoi Superjet 100
Обновлено в 12:48
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet
Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.
Обновлено в 09:31