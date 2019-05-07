Политика

«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»Газета.Ru 06 мая в 17:22

Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Юрий Барсуков о жалобе «Нафтогаза» на «Газпром» в Еврокомиссию

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«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости06 мая в 11:19
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Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке

США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
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Климкин назвал «бандитизмом» выдачу российских паспортов в Донбассе

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Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
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В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
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