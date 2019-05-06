Энергетика
«Нафтогаз» пожаловался на «Газпром» ЕврокомиссииФАН вчера в 13:10
«Нафтогаз» подал жалобу в Европейскую комиссию на якобы «антиконкурентные» действия российского «Газпрома» на рынке газа. Об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» пожаловался в Еврокомиссию на «Газпром» из-за «Северного потока-2»
Говорит Москвавчера в 11:25
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«Новая эра Путина»: в Европе назвали достижения президента РФ
Уилсон заявил, что к этому моменту российский президент имел такой уровень доверия и уважения в российском обществе, который трудно достичь другим политикам.
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Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован
Пожар на площади 300 кв. м, который произошел в одном из жилых домов в Сочи, ликвидирован.
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Лавров резко ответил журналисту CNN
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Если кто и может отыграть 0:3 у этой «Барселоны», так это «Ливерпуль»
В прошлом сезоне в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» контролировал игру с мадридским «Реалом», пока все тот же Мохамед Салах не попал в капкан Серхио Рамосу и не травмировал плечо.
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Акции «Башнефти» упали на фоне рекомендаций компании по дивидендам
Акции «Башнефти» упали в начале торгов на фоне рекомендации совета директоров по размеру дивидендов компании за 2018 год.
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Как сотрудники СБУ убивали адвоката «бойцов ГРУ»
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В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
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Один из «черных ящиков» самолета Superjet оказался сильно поврежден
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Суд рассмотрит дело сына Игоря Талькова в особом порядке
Особый порядок предусматривает полное признание вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей, таким образом, процесс может занять не более дня вместе с вынесением приговора.
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В Лондоне нашли могилу Человека-слона через 130 лет после его смерти
Скелет Меррика хранился в Королевском госпитале Лондона. Мягкие ткани британца удалось обнаружить спустя 130 лет после его смерти.
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Полиция проверяет информацию об обстреле детсада в Москве
Сотрудники полиции проверяют информацию об обстреле из пневматического пистолета детского сада на Каширском шоссе в Москве.
Обновлено в 06:16
Общество
В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян
Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
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Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево.
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