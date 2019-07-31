Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрдГазета.Ru 04:25
В компании рассказали, что иск против России был подан из-за якобы потери активов "Нафтогаза" в Крыму. Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
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Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
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Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
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ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
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Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Украинский президент Владимир Зеленский отказался от подарка в виде его бюста и назвал "ужасным". Об этом сообщают украинские СМИ.
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Игры
Стала доступна браузерная версия Diablo
Команда Rivsoft выпустила браузерную Diablo.
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«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
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Вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца заявил о скептическом отношении к просьбе США присоединиться к военной миссии в Ормузском проливе, передает Reuters.
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Экономика
Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн
Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.
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Путешествия
С начала года в Турции умерли десятки российских туристов
Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
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Происшествия
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На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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Общество
В Кузбассе обнаружили останки редкого динозавра
Останки представителя ящеротазового динозавра — зауропода — обнаружил отряд Кемеровского областного краеведческого музея.
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Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Эксперт прокомментировал экстренную посадку самолёта в Самаре
Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров в беседе со «Взглядом» прокомментировал сообщение о том, что самолёт Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Краснодара в Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч из-за неисправности двигателя.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Общество
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Специалисты заявили, что дым и продукты сгорания от масштабных пожаров в Сибири может способствовать усилению глобального потепления и увеличить скорость таяния льдов в Арктике.
Обновлено в 07:49
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
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Сбербанк заработал четверть триллиона рублей за три месяца
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Обновлено в 08:25
Происшествия
Экс-главе Audi предъявили обвинения в мошенничестве
Прокуратура Мюнхена выдвинула обвинения бывшему руководителю компании Audi Руперту Штадлеру и еще трем фигурантам дела о «дизельном скандале», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
В США предложили подружить С-400 и F-35
Американское военное издание Defence News предложило несколько вариантов выхода из сложной ситуации, в которую попали США в своем противостоянии с Турцией из-за российских зенитных систем С-400 "Триумф".
Обновлено в 05:26
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Обновлено в 05:19
Экономика
Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире
В конце июня глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что доля России в глобальном экспорте вооружений составила более 20%.
Обновлено в 08:57
Общество
Леонардо ди Каприо призвал мир обратить внимание на пожары в Сибири
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Обновлено в 07:11
Общество
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено в 03:40
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Культура
Люксовый кино-лекционный комплекс появится в Севастополе – Мединский
В Севастополе на базе бывшего кинотеатра "Украина" на улице Ленина создадут люксовый кино-лекционный комплекс.
Обновлено в 09:12
Религия
Патриарх Кирилл уверен, что у «храмоборцев» ничего не получится
Патриарх Московский и всея Руси в среду освятил возрожденную главную святыню Свято-Успенской Саровской пустыни - Успенский собор - и после богослужения призвал "храмоборцев" прекратить попытки повернуть вспять российскую историю и вернуть страну в 1920-е годы.
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Космос
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено в 08:32
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52