Экономика

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрдГазета.Ru 04:25

В компании рассказали, что иск против России был подан из-за якобы потери активов "Нафтогаза" в Крыму. Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
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«Нафтогаз» потребовал от России 5,2 миллиарда долларов

РИА Новости04:55

«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым

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«Нафтогаз» попросил трибунал взыскать с России $5,2 млрд за Крым

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«Нафтогаз» оценил сумму ущерба от потери активов компании в Крыму в $5,2 млрд

ТАСС04:22
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:07, Ашберн
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