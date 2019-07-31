Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрдГазета.Ru 04:25
В компании рассказали, что иск против России был подан из-за якобы потери активов "Нафтогаза" в Крыму. Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Читать в источнике
Оценить304
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:07, Ашберн
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:04
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам
С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
Обновлено в 08:37
Футбол
Главный тренер нового клуба Фернандо отправлен в отставку
Новым наставником стал 52-летний француз Бруно Женезио. Ранее китайский клуб пополнил полузащитник московского «Спартака» Фернандо.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в Самаре
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Краснодар - Тюмень экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч, на борту 97 пассажиров.
Обновлено в 01:11
Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено в 03:40
Общество
Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.
Обновлено в 09:28
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России
Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».
Обновлено в 06:21
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52
Политика
Путин подключил Минобороны к тушению пожаров в Сибири
"Рассмотрев доклад главы МЧС, Путин дал указание Минобороны подключиться к тушению пожаров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента.
Обновлено в 08:25
Здоровье
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено в 07:11
Экономика
Правительство одобрило поправки в Кодекс торгового мореплавания
Правительство на заседании в среду одобрило поправки в Кодекс торгового мореплавания, призванные поддержать отечественных судостроителей.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Тюмени эвакуировали пассажиров аэропорта
В аэропорту «Рощино» в Тюмени сегодня, 31 июля, пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.
Обновлено в 05:48
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
Обновлено вчера в 16:46
Общество
Количество арестованных в Москве превышает лимит столичных изоляторов
Снизилось и число тех, кому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 09:32
Экономика
К некредитным финансовым организациям ужесточат требования
Кооперативам, ломбардам и другим некредитным финансовым организациям установят новые требования, чтобы они не превращались в финансовые пирамиды.
Обновлено в 07:08
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет
Российский суд заочно приговорил к 11 годам колонии Дмитрия Котляренко, фигуранта дела бывшего зампредседателя правительства Московской области, главы подмосковного Минфина Алексея Кузнецова.
Обновлено в 06:56
Футбол
Федун оценил шанс возвращения Карреры в «Спартак»
Федун сразу отметил, что вариант возвращения итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера московской команды не рассматривается.
Обновлено в 09:24
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Происшествия
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
Обновлено в 09:16