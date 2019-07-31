Экономика

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрдГазета.Ru 04:25

В компании рассказали, что иск против России был подан из-за якобы потери активов "Нафтогаза" в Крыму. Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
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«Нафтогаз» потребовал с России миллиарды долларов за Крым

URA.Ru04:44

«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым

Газета.Ru08:09

«Нафтогаз» оценил сумму ущерба от потери активов компании в Крыму в $5,2 млрд

ТАСС04:22

«Нафтогаз» потребовал от России 5,2 миллиарда долларов

РИА Новости04:55

«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму

Известия04:52

«Нафтогаз» оценил убытки от потери активов в Крыму в $5,2 млрд

RT на русском04:48

«Нафтогаз» попросил трибунал взыскать с России $5,2 млрд за Крым

РБК04:59
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В Крыму экс-сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению

Бывший сотрудник крымского управления ФСИН Павел Самар приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство семьи, сообщили в пресс-службе в Верховном суде Крыма.
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ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.
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Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
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Михаила Светова арестовали на 30 суток

Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
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Общество

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Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
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Более 40 человек пострадали в аквапарке Китая

В Китае 44 человека пострадали во время отдыха в аквапарке, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление властей города, люди получили травмы в бассейне с искусственной волной.
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