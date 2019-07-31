Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрдГазета.Ru 04:25
В компании рассказали, что иск против России был подан из-за якобы потери активов "Нафтогаза" в Крыму. Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
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Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Обновлено в 07:52
Происшествия
Судебного пристава задержали в Тюмени за перевозку наркотиков
В Тюмени задержали замначальника городского отдела судебных приставов Айрата Халлиулина. Его подозревают в перевозке наркотиков.
Обновлено в 06:48
Политика
Рудяков: «В Трускавце проходит не обучение, а знакомство с депутатами»
Рудяков уверен, что судить об эффективности обучения новых депутатов «Слуги народа» можно будет только с истечением какого-то времени по результатам их работы в Верховной Раде.
Обновлено в 05:51
Политика
Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири
«Президент России Владимир Путин дал указание Министерству обороны подключиться к тушению пожаров», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 08:30
Общество
Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири
Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который выставили на продажу в интернете.
Обновлено в 07:43
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Гаджеты
«Автоматика» выпустила новую версию ПО для СХД «Незабудка»
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» объявил о выводе на рынок гражданской продукции новой версии программного обеспечения системы хранения данных (СХД) «Незабудка» 5.0.
Обновлено в 09:36
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России
Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».
Обновлено в 06:21
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
Netflix выложил первый трейлер фильма "Ирландец", премьера которого запланирована на лето 2019 года.
Обновлено в 08:34
Общество
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Крыму экс-сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению
Бывший сотрудник крымского управления ФСИН Павел Самар приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство семьи, сообщили в пресс-службе в Верховном суде Крыма.
Обновлено в 06:56
Политика
Украинские туристы массово хлынули в Крым
Обновлено в 06:02
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Футбол
ФИФА назвала 10 номинантов на приз лучшему тренеру сезона
Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте объявила имена 10 претендентов на звание «Лучший тренер» сезона-2018/19.
Обновлено в 08:27
Футбол
Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА
Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Общество
AliExpress создаст коллекции одежды с российскими дизайнерами
Крупнейший зарубежный маркетплейс в России AliExpress и входящая с ним в группу Alibaba онлайн-площадка Tmall будут создавать лимитированные коллекции одежды с российскими дизайнерами.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Более 40 человек пострадали в аквапарке Китая
В Китае 44 человека пострадали во время отдыха в аквапарке, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление властей города, люди получили травмы в бассейне с искусственной волной.
Обновлено в 00:41
Здоровье
В Минздраве РФ дали советы жителям, страдающим от дыма лесных пожаров
ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба министерства здравоохранения России предложила рекомендации для граждан, проживающих в регионах с повышенной задымлённостью от лесных пожаров.
Обновлено в 08:08
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Политика
ЦИК получил девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму
В Центризбирком поступило уже девять жалоб от независимых кандидатов в Мосгордуму на отказ в регистрации, 1 августа рабочая группа комиссии рассмотрит две из них - от Юлии Серебрянской и Константина Лисицы, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Обновлено в 06:57
Космос
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с Байконура
С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-12», сообщает 31 июля пресс-служба Роскосмоса.
Обновлено в 08:32