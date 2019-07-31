Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрдГазета.Ru 04:25
В компании рассказали, что иск против России был подан из-за якобы потери активов "Нафтогаза" в Крыму. Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
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Общество
Леонардо ди Каприо забил тревогу из-за сибирских пожаров
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
БМД-2М получила боевой модуль «Берег»
По опубликованной ТАСС информации, БМД-2М подверглась модернизации и получила боевой модуль «Берег».
Обновлено в 02:41
Происшествия
Более 300 человек эвакуировали из аэропорта Тюмени из-за запаха гари
Из здания аэропорта "Рощино" в Тюмени в среду эвакуированы находившиеся там люди, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Футбол
Новичок московского «Динамо» извинился за публикацию интимного видео
Новичок московского «Динамо» Клинтон Н'Жье извинился за публикацию в социальной сети Snapchat собственного видео интимного содержания.
Обновлено в 04:56
Экономика
Для работающих пенсионеров повысят пенсии с 1 августа
В РФ работающих пенсионеров ожидает повышение пенсионных выплат.
Обновлено в 04:56
Политика
Минобороны Польши выступило против празднования с немцами годовщины начала Второй мировой
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 03:39
Авто
На тестах замечен новый водородный седан Lexus LS
Трудно понять, что Lexus впервые дразнил LS на водородных топливных элементах в октябре 2015 года с концепцией LF-FC.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
54% россиян хотят видеть Путина президентом после 2024 года
Как пишут «Ведомости», 53% респондентов хотят видеть президентом Путина после 2024 года.
Обновлено вчера в 04:52
Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»
Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
Обновлено в 05:06
Здоровье
Россиянам посоветовали не увлекаться антибиотиками
Люди сами принимают решение о приеме антибиотиков, при этом правила их приема зачастую не соблюдаются - антибиотики необходимо пить до полного выздоровления, поскольку в противном случае у бактерии формируется устойчивость к препарату.
Обновлено в 03:34
Общество
Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами
Экс-мэр Москвы, а ныне - владелец фермерского производства Юрий Лужков рассказал, что чуть было не лишился пчел из-за обработки близлежащего рапсового поля химикатами, о которой он не был предупрежден заранее.
Обновлено в 03:17
Экономика
Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля
Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Общество
Иркутский губернатор назвал безответственной фразу о «новом Чернобыле»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в разговоре с РБК назвал безответственным заявление главы Росприроднадзора Светланы Радионовой об угрозе "экологического Чернобыля" в регионе.
Обновлено в 04:23
Общество
Чеченского подростка заставили извиняться перед Кадыровым за критику
В Чечне 16-летнего подростка заставили публично извиниться за критику политики руководства, сообщает «КП – Северный Кавказ» (Ставрополь).
Обновлено вчера в 05:58
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Авто
Российское отделение Changan назвало цену на кроссовер CS35 Plus
Пресс-служба компании Changan Motors Rus сообщила, что цена на кроссовер S35 Plus в России составит 969,9 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие
Украину предостерегли от попыток достать Москву ракетами
Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено в 01:08
Экономика
Минфин рассказал о сложностях отказа от доллара
Директор департамента министерства финансов России по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев заявил изданию о том, что отказ от доллара потребует больших усилий.
Обновлено в 02:30
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Общество
Reuters: В Китае запретили мусульманам демонстрацию религии
Reuters называет происходящее продолжением кампании по унификации всех проявлений религии, начатой в Китае в 2016 году.
Обновлено в 02:55
Политика
Советник Зеленского назвал никем депутатов «Слуги народа»
Уточняется, что советник Зеленского назвал их так на "курсе начинающего депутата" в Трускавце.
Обновлено в 05:00
Политика
Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин вылетел в Красноярск для проверки ситуации с лесными пожарами в регионах Сибири, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Заместитель мэра Якутска отправлен под домашний арест
Обновлено в 01:02
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Политика
Две трети россиян назвали ВМФ России сильнейшим флотом
Две трети россиян (67%) считают Военно-морской флот (ВМФ) России сильнейшим среди флотов ведущих морских держав, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:40