Экономика

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрдГазета.Ru 04:25

В компании рассказали, что иск против России был подан из-за якобы потери активов "Нафтогаза" в Крыму. Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
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«Нафтогаз» потребовал с России миллиарды долларов за Крым

URA.Ru04:44

«Нафтогаз» попросил трибунал взыскать с России $5,2 млрд за Крым

РБК04:59

«Нафтогаз» оценил сумму ущерба от потери активов компании в Крыму в $5,2 млрд

ТАСС04:22

«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму

Известия04:52

«Нафтогаз» оценил убытки от потери активов в Крыму в $5,2 млрд

RT на русском04:48

«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд

Коммерсантъ05:32

«Нафтогаз» потребовал взыскать с России более пяти миллиардов долларов

РИА Новости04:55
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Футбол

«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Политика

На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе

Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Китае более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке

Как минимум 44 человека пострадали в аквапарке китайского города Лунцзин из-за слишком высокой искусственной волны в бассейне, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:46
Экономика

Поездки на такси оказались выгодней личного автомобиля

Обновлено в 04:45
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области

Пассажирский автобус попал в ДТП в городе Асбесте Свердловской области, за помощью к медикам обратились восемь человек, говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой управления ГИБДД по региону.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Теракт предотвратили в Татарстане

Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.
Обновлено в 06:08
Путешествия

Десятки российских туристов умерли в Турции с начала года

Обновлено вчера в 11:16
Политика

В мэрию Москвы подана заявка на проведение протестной акции 10 августа

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Елена Русакова подала в московскую мэрию заявку на проведение акции 10 августа.
Обновлено в 05:51
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд

Обновлено вчера в 16:46
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Захарова припомнила МИД Франции разгон «желтых жилетов»

Обновлено в 06:20
Политика

Зеленского предупредили об угрозе жизни

Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
Обновлено в 02:26
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика

Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Политика

Кличко встретился в США с адвокатом Трампа

Мэр столицы Украины Киева Виталий Кличко встретился в США с адвокатом американского лидера Дональда Трампа, бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.
Обновлено в 04:48
Экономика

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулах

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:16
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киевом провокаций с целью срыва перемирия

Украинские силовики готовят провокации, чтобы вызвать ответный огонь ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики и в последующем обвинить в срыве минских соглашений, сообщили в среду в управлении Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:08
Здоровье

В России в 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20 тысяч человек

В 2018 году от ВИЧ-инфекции умерло около 20,6 тыс. россиян, следует из доклада (.pdf) Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава России.
Обновлено в 02:24
Общество

На сайте ГИБДД появилась карта со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 04:00
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году

Обновлено в 05:31
Происшествия

В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату

В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Футбол

Работающий в «Локомотиве» Сухина рассказал, о чем говорит с судьями во время матчей

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина, ныне работающий начальником команды в московском «Локомотиве», в интервью корреспонденту Sport24 Леониду Волотко ответил на претензии о том, что он часто разговаривает с арбитрами во время матчей и может оказывать давление на бывших коллег.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Турист в Канаде смог отбиться от медведя гризли

Обновлено в 04:45
Экономика

В России зафиксирован рост уровня бедности

По данным Росстата, в первом квартале 2019 года показатель увеличился на 1% - с 13,9% до 14,3%. Таким образом, за чертой бедности в стране находится 20,9 млн человек – их доходы ниже прожиточного минимума, который составляет 10 753 рубля на человека.
Обновлено 29 июля в 23:07
Происшествия

На севере Москвы загорелся автосервис

Обновлено в 06:01
Общество

Утвержден список потенциально опасных собак

Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Политика

Польский министр возмущен планами празднования юбилея ВМВ в Гданьске

Изначально администрация города сообщала о «радостном шествии и совместном праздновании юбилея» с песнями и танцами, но после возникшего общественного резонанса информация была откорректирована.
Обновлено в 06:20
Общество

Лужков назвал причины массовой гибели пчел в России

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, что причиной массовой гибели пчел, скорее всего, стало масштабное использование инсектицидов на рапсовых полях рядом с пасеками.
Обновлено в 04:59
Политика

США просят ФРГ присоединиться к военной миссии в Персидском заливе

Соединённые Штаты направили Германии официальную просьбу присоединиться к Великобритании и Франции в миссии по обеспечению безопасности торгового судоходства в Ормузском проливе (связывает Персидский залив с Аравийским морем).
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Российский вертолет пострадал во время нападения террористов в Мали

Российский вертолет получил повреждения во время нападения террористов на аэропорт Гао в Мали.
Обновлено в 06:00
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