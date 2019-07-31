Экономика

«Нафтогаз» потребовал с России 5 миллиардов долларовУтро.ru вчера в 05:04

Ранее в "Нафтогазе" назвали победой уже сам факт, что суд в Гааге принял их иск, и пытались представить дело так, якобы положительный вердикт уже у них в кармане.
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Россия оспорит представленную «Нафтогазом» оценку размера убытков в Крыму

РИА Новостивчера в 16:16

Россия не будет платить миллиарды «Нафтогазу» из-за Крыма

URA.Ruвчера в 23:28

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма

Известия02:25

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма

РБКвчера в 18:35

Россия не будет платить «Нафтогазу» за крымские активы

Московский Комсомолец06:47

Россия оспорит представленную «Нафтогазом» оценку размера убытков в Крыму

Газета.Ruвчера в 16:31

«Нафтогаз» оценил сумму ущерба от потери активов компании в Крыму в $5,2 млрд

ТАССвчера в 04:22
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 07:33, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны направляет авиагруппировку для тушения пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 08:58
Политика

Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Футбол

Семак отказался комментировать возможный переход Малкома в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не будет обсуждать возможность перехода в клуб футболиста «Барселоны» Малкома.
Обновлено в 04:46
Космос

Ученые доказали теорию относительности Эйнштейна

Обновлено 29 июля в 20:13
Происшествия

По делу о массовых беспорядках в центре Москвы задержали пять человек

Обновлено в 07:06
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Наука

На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»

В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Общество

Алексиевич совершила каминг-аут

Обновлено в 04:05
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 06:29
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Театры

Театр на Малой Бронной переедет во Дворец на Яузе в начале января

В Театре на Малой Бронной начнется ремонт, в связи с чем труппа 8-9 января переедет во Дворец на Яузе, сообщил художественный руководитель театра Константин Богомолов.
Обновлено в 06:41
Авто

Бренд Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в России

Как уточнили в ведомстве, в рамках СПИК Great Wall инвестирует в «создание производства автомобилей в SUV-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления» более 42 млрд рублей.
Обновлено в 01:44
Футбол

Стала известна зарплата чемпиона мира в «Спартаке»

В составе сборной Германии Шюррле стал чемпионом мира в 2014 году.
Обновлено в 06:19
Здоровье

Лечение россиян с ВИЧ оказалось под угрозой из-за закупок лекарства

Ранее сообщалось, что повторный тендер на поставку препарата против ВИЧ под названием ламивудин вновь сорвался из-за слишком низкой максимальной цены контракта.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Инну Чурикову выписали из больницы

Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина

Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.
Обновлено в 00:59
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Политика

Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской

Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Общество

В ЕАО введен режим ЧС из-за паводка

В Еврейской автономной области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком на Амуре, сообщает 1 августа пресс-служба региональной администрации.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Врачи в Индии удалили у ребенка 526 зубов

Индийские врачи удалили у семилетнего ребенка 526 «зубов». Все они находились в опухоли из-за аномалии развития зубной ткани.
Обновлено в 07:22
Общество

В Нидерландах запретили скрывать лицо

В Нидерландах официально запретили появление в общественных местах - в одежде, скрывающей лицо, в том числе в мусульманских головных уборах - бурках и никабах.
Обновлено в 04:48
Общество

Школьная задача по математике вызвала споры в Сети

Математическая задача школьного уровня вызвала споры в Сети. Пример опубликовал на своей странице в Twitter пользователь pjmdoll.
Обновлено в 05:37
Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube

Эпизод отечественного анимационного сериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс Каша» преодолел отметку в четыре миллиарда просмотров на YouTube и занимает четвертое место в списке 10 самых просматриваемых видео на этой платформе.
Обновлено в 04:45
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Наука

Польские археологи нашли клад из тысячи серебряных монет XVII века

Обновлено в 04:03
Политика

В МИД РФ допускают размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет в непосредственной близости от США.
Обновлено вчера в 10:22
Политика

Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников

Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Общество

Минувший июль был самым холодным в Москве в XXI веке

Ранее сообщалось, что последний день июля стал самым холодным в Москве по меньшей мере за 70 лет.
Обновлено в 06:14
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки

Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд Lada

Обновлено в 06:15
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