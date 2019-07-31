Экономика
«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за КрымГазета.Ru 08:09
Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.
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Сообщника экс-министра финансов Подмосковья заочно осудили на 11 лет
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Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
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Вторник, 30 июля, стал самым холодным днем с начала июля в столице.
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Наука
Создан эмбрион-химера человека и обезьяны. Вырасти ему не дали
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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
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В Москве пьяный актер вырвал дверь такси
В ходе ссоры нетрезвый актер вырвал дверь машины и разбил боковые зеркала автомобиля.
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Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
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Общество
Практика публичных извинений в Чечне коснулась подростков
Телесюжет с извинениями 16-летнего подростка за критику в адрес властей Чечни вызвал возмущение местных жителей.
Обновлено 29 июля в 06:48
Шоу-бизнес
Опубликовано фото поцелуя Леди Гаги с новым бойфрендом
Американская певица Леди Гага «засветилась» перед папарацци целующейся предположительно со своим новым бойфрендом.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
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На российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми из него при обыске документами суд Украины наложил арест.
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Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
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Легкоатлетка Кастер Семеня не сможет принять участие в чемпионате мира
Обновлено вчера в 14:13
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Эксперты CЭС проверят еду в спецприемнике, где отбывает арест Навальный
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Составили топ-5 двухмоторных автомобилей
Mini Cooper Twini В начале 60-х годов прошлого столетия инженеры компании MINI много экспериментировали, так в 1963 году появился прототип Moke.
Обновлено в 07:32
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Моуринью заявил, что пока не готов работать со сборной
Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что пока не готов возглавить одну из национальных сборных.
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Названы российские альтернативы популярным иностранным приложениям
Специалисты Института развития Интернета назвали российские приложения, которые могут заменить иностранные предустановленные программы.
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Hyundai раскрыла детали подписки на свои автомобили
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Экономика
Sony пригрозила подорожанием PlayStation на фоне торговых войн
Японская корпорация Sony объявила о планах повысить цены на консоли PlayStation в США, если Белый дом продолжит вести политику повышения тарифов на китайские детали.
Обновлено в 03:06
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Анастасия Костенко защитила мужа, которого не выпускают за границу
Супруги Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко переживают не самый простой период в своей жизни.
Обновлено в 07:53