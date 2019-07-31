Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.

«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым

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