Экономика

«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за КрымГазета.Ru 08:09

Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.
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«Нафтогаз» потребовал с России миллиарды долларов за Крым

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RT на русском04:48

«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым

Газета.Ru08:09
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:17, Ашберн
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