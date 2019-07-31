Экономика
«Нафтогаз» потребовал с России 5 миллиардов долларовУтро.ru вчера в 05:04
Ранее в "Нафтогазе" назвали победой уже сам факт, что суд в Гааге принял их иск, и пытались представить дело так, якобы положительный вердикт уже у них в кармане.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
В Индии врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов, сообщает Times of India. Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти.
Обновлено в 07:04
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Космос
Астрономы обнаружили новую звезду, вылетевшую из центра Млечного Пути
Астрономам в ходе исследований удалось обнаружить новую звезду, вылетевшую из центра Млечного Пути.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Врачи выписали из больницы Инну Чурикову
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова зажгла в отпуске после свадьбы бывшего мужа
Пока Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева наслаждаются медовым месяцем, бывшая жена режиссера — Надежда Михалкова отдыхает с детьми в Испании.
Обновлено в 08:00
Политика
Германия отказалась выплачивать военные репарации Польше
Германия окончательно закрыла вопрос о выплате репараций Польше за ущерб, который был нанесен во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Помпео поприветствовал решение Камбоджи отказать Китаю в совместном использовании базы ВМС
Вашингтон приветствуют решение правительства Камбоджи не предоставлять Китаю право совместного использования базы ВМС в Сиамском заливе.
Обновлено в 07:44
Политика
Посольство Ватикана опровергло слухи о визите Папы Римского в Россию
Ранее генсек Конференции католических епископов России (ККЕР) Игорь Ковалевский призывал оставаться реалистами в том, что касается возможности приезда Папы Римского, так как по-прежнему есть много препятствий в межхристианском диалоге.
Обновлено в 07:32
Политика
МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР
Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
В Британии создали подразделение для борьбы с Россией в соцсетях
Предполагается, что киберсолдаты «вступят в информационную войну в соцсетях», где будут «воздействовать на общественное мнение и поведение противников Соединенного Королевства».
Обновлено в 08:16
Авто
Эксклюзивный кабриолет «Гелендваген» выставили на продажу
Горнолыжник из Швеции Ион Олссон решил продать свой уникальный полноприводный кабриолет, сделанный на базе Mercedes-Benz G 500.
Обновлено в 05:55
Политика
Против Порошенко открыли еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло еще одно уголовное производство против бывшего президента Петра Порошенко и экс-главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой.
Обновлено в 03:41
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс: «Выйду замуж за Киркорова, если позовет»
Бледанс ответила: «Если позовет, с удовольствием!»
Обновлено в 04:17
Политика
Новый кабмин на Украине могут сформировать в начале сентября
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус считает, что новый кабинет министров будет сформирован в первые дни работы нового парламента.
Обновлено в 05:45
Политика
Медведев прибыл в Южно-Сахалинск
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Белом море пропали десять туристов из Петербурга
В Белом море на территории Карелии пропала группа туристов из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 05:43
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Обновлено в 03:01
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.
Обновлено в 00:07
Политика
Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT
Роскомнадзор готовит поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 08:09
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Футбол
Переход Кабелла в «Краснодар» разочаровал экс-одноклубника
Бывший нападающий "Сент-Этьена" Лоик Шаверья поделился мнением о переходе экс-одноклубника Реми Кабелла в "Краснодар".
Обновлено в 04:30
Происшествия
На Урале вынесли приговор бросившей младенца в ящике на дороге матери
В Челябинской области суд признал виновной в причинении смерти по неосторожности 35-летнюю женщину, оставившую мертвого новорожденного в деревянном ящике на обочине дороге в селе Бердяуш.
Обновлено в 07:36
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Игры
Borderlands 3 отправилась в печать
Обновлено в 03:21