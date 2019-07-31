Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму. Об этом сообщается на сайте компании 31 июля.

«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму

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