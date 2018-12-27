с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».

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Происшествия Происшествия Семья из России погибла в ДТП в Финляндии Семья из России погибла в результате ДТП с участием легкового и грузового автомобилей в финском городе Оулу в субботу, 29 декабря.

Политика Политика Медведев назначил замминистра экономического развития Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился о назначении Оксаны Тарасенко на пост заместителя министра экономического развития России, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда» Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».

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Политика Политика Лавров: Россия ответит на размещение в Европе ракет, запрещенных ДРСМД Россия примет ответные меры в случае появления в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД).

Политика Политика В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».

Транспорт Транспорт В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).

Политика Политика Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах Украинский президент Петр Порошенко собирается встретить Новый год в своей резиденции в Ивано-Франковской области, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на собственный источник в администрации главы государства.

Политика Политика Путин поздравил Лукашенко с наступающим Новым годом Президент России Владимир Путин в поздравлении белорусскому коллеге Александру Лукашенко с Рождеством и наступающим Новым годом отметил, что продолжается работа по укреплению Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля.

Происшествия Происшествия На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе "В аварии водитель Nissan и два пассажира погибли, погиб также и водитель Chevrolet", — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Транспорт Транспорт МВД привяжет автономера к месту регистрации МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств, согласно которым при постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист.

Спорт Спорт Шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу

Политика Политика Захарова прокомментировала информацию о жалобах «Би-би-си» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке заявила, что телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" не обращалась в ведомство с жалобой на утечку данных своих сотрудников.

Политика Политика Представители Twitter встретятся с Роскомнадзором в январе Ранее глава ведомства Александр Жаров сообщил, что Роскомнадзор 17 декабря направил письма в Twitter и Facebook о необходимости соблюдения законодательства о локализации баз данных пользователей РФ в России.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.

Авто Авто Названы десять лучших автоновинок года Одним из главных автомобильных событий 2018 года стало появление на рынке обновленной Lada Granta.

Происшествия Происшествия При крушении вертолета в Улан-Удэ погибли четыре человека Как рассказали РИА Новости в региональном Минздраве, в результате крушения воздушного судна погибли четыре человека.

Политика Политика Трамп заявил о «величайшем обмане» в истории политики США Президент США Дональд Трамп заявил, что дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с Россией в преддверии выборов 2016 года является «величайшим обманом» в истории политики США.

Общество Общество Псковские десантники и спецназ, по некоторым данным, получили урезанные премии из-за строительства храма Минобороны Как утверждают источники издания, деньги, которые планировалось выделить на премии, будут перечислены на строительство храма Минобороны в Подмосковье.

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Происшествия Происшествия Массовая драка из-за приставаний к женщинам в Ставрополе попала на видео Посетители ресторана в Ставрополе устроили массовую драку из-за официанток. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.