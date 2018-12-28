Энергетика
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев подсчитал сумму претензий украинской компании к России и "Газпрому". В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за "недопоставку" транзитного газа.
РИА Новостивчера в 09:21
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с чего всё началось
«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».Коммерсантъвчера в 04:41
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