«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»Известия 11:37

«Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, пишет «РИА Новости».

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

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Происшествия Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100 Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.

Шоу-бизнес Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.

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