Энергетика

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»Известия 11:37

«Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, пишет «РИА Новости».
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«Нафтогаз» ищет управу на «Газпром» в Европе

Коммерсантъ12:51

«Нафтогаз» пожаловался в Еврокомиссию на «Газпром» из-за «Северного потока-2»

Говорит Москва11:25

Нафтогаз подал жалобу на Газпром в ЕК

Взгляд.ру11:31

«Нафтогаз» подал жалобу в Европейскую комиссию на «антиконкурентные» действия «Газпрома»

ТАСС11:30

«Нафтогаз» пожаловался на действия «Газпрома»

News.ru11:29

«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

РИА Новости11:19

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

Известия11:37
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Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в «Шереметьево»

Актриса, супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова пожаловалась в социальных сетях на задержку рейса из Майами в Россию из-за трагедии в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 07:06
Происшествия

В Шереметьево ищут участников видео, глумившихся над горящим SSJ-100

Обновлено в 12:55
Происшествия

СК назвал версии ЧП в Шереметьево

«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:51
Политика

Украинский депутат подарил жене на майские праздники поездку в Крым

Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России

В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Турции при прыжке с парашютом погиб российский турист

Российский турист погиб в турецкой провинции Мугла, прыгнув с парашютом, сообщил РБК дежурный дипломат генконсульства России.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего силовой операцией в Донбассе

Обновлено в 11:27
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» отказалась от покупки еще десяти SSJ-100

Основной перевозчик в ЯНАО авиакомпания «Ямал» решила отказаться от поставки еще десяти самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы

Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено в 09:53
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.
Обновлено в 07:05
Происшествия

«Аэрофлот» выплатит компенсации пассажирам сгоревшего SSJ

Инцидент произошёл вечером 5 мая. Самолёт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», после посадки в аэропорту Шереметьево загорелся.
Обновлено в 11:12
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» Ержана Максима позвали в британское телешоу

Обновлено в 00:11
Происшествия

Следователи завершили работу на месте крушения SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 12:04
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Кино

Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.
Обновлено в 08:42
Происшествия

На Украине грузовик с туристами упал с 40-метрового обрыва в реку

Перевозивший туристов грузовой автомобиль упал в реку Черный Черемош с 40-метровой высоты.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Глава СК РФ прибыл на место катастрофы в Шереметьево

Обновлено в 03:59
Гаджеты

Apple сняла с производства iPhone 6

Apple официально прекратила производство старых моделей до серии iPhone 6S. Стартовыми моделями теперь будут iPhone 7 и iPhone 8.
Обновлено в 05:59
Экономика

Глава Ямала задекларировал 65 млн рублей дохода за 2018 год

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов задекларировал доход в размере 64,9 млн рублей за 2018 год, сообщается в понедельник, 6 мая, на сайте правительства региона.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человек

В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7.
Обновлено в 12:37
Авто

Volkswagen расскажет об электрокарах с помощью «скелета» e-Golf

На крупнейшей в Германии молодежной выставке достижений науки и техники IdeenExpo компания Volkswagen покажет «скелетированный» электрический e-Golf.
Обновлено в 03:28
Футбол

«Реал» определился с будущим Бэйла в клубе

Обновлено в 12:51
Здоровье

Большинству жертв кариеса не требуются пломбы и бормашины

Новое исследование показало, что большинству жертв кариеса зубов не нужны ни зубные пломбы, ни лечение с использованием бормашины.
Обновлено в 08:33
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Наука

Иммунный фермент защищает от диабета

Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено 04 мая в 01:09
Шоу-бизнес

Супруга принца Гарри Меган Маркл родила мальчика

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл родила сегодня мальчика. Как пишет Reuters, это произошло рано утром.
Обновлено в 10:31
Здоровье

В Челябинске директор театра четыре часа ждал «скорую помощь»

В Челябинске директор камерного театра Илья Коломейский пожаловался на работу "скорой помощи" - медики приехали на вызов только через четыре часа.
Обновлено в 06:10
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