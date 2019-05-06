«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»Известия 11:37

«Нафтогаза Украины» подал жалобу в Еврокомиссию на антиконкурентные действия «Газпрома» из-за строительства газопровода «Северный поток – 2», а также блокировки виртуального реверса. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, пишет «РИА Новости».

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

Происшествия Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.

Происшествия «Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.

Кино Съёмочная группа «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе Комментариев от компании НВО пока не было. Зрители неоднозначно восприняли допущенную съёмочной группой ошибку.

Происшествия Свыше десяти московских ТЦ эвакуированы из-за угрозы взрыва Более десяти торговых центров эвакуированы в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва.

Происшествия Видео из салона горящего в Шереметьево SSJ 100 попало в Сеть В Сети появилось видео изнутри горящего в Шереметьево самолета SSJ 100, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск.

Происшествия Авиакомпания «Ямал» передумала покупать 10 самолетов SSJ100 Авиакомпания «Ямал», эксплуатирующая на внутренних рейсах 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, передумала покупать еще 10 лайнеров этого типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора перевозчика Василия Крюка.

Политика «Северный поток-2» построен на 48% По дну Балтийского моря уложено 1170 км газопровода "Северный поток-2", что составляет 48% общей протяженности трубы, сообщает "Газпром".

Футбол Нигматуллин: «Краснодар» выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в ЛЧ Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы «Краснодара» и ЦСКА в борьбе за третье место, дающее право принять участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Культура Языком музыки расскажут в Петербурге о молодых святых По словам композитора Сергея Екимова, создавшего музыкальные произведения для постановки, театральное действо на новой сцене Мариинки развернется в течение полутора часов.

Шоу-бизнес Принц Гарри прокомментировал рождение первенца Принц Гарри рассказал о своих впечатлениях после рождения сына. Об этом сообщает телеканал CNN.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Шоу-бизнес После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.

Шоу-бизнес Подольская вместе с семьей вылетала из Шереметьево в день трагедии Как оказалось, среди подписчиков певицы также были люди, которые в этот день вылетали или приземлялись в «Шереметьево».

Происшествия Прокурор потребовал для Кокорина и Мамаева реальные сроки По словам Игоря Бушманова, который представляет интересы Павла Мамаева, прокурор и следствие не имеют оснований для того, чтобы обвиняемые получили реальный срок лишения свободы.

Происшествия Родственница жертвы керченской бойни потеряла семью в катастрофе SSJ-100 Жительница Мурманской области Ксения Новикова, которая полгода назад лишилась племянницы в результате стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже, потеряла дочь и мужа в авиакатастрофе с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево.

Хоккей Михеев вскоре подпишет контракт с клубом НХЛ – агент Российский нападающий Илья Михеев в скором времени станет игроком команды НХЛ, сообщает в своем Twitter-аккаунте агент Дэн Милстейн.

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.

Игры В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.

Политика Лавров назвал конструктивной встречу с Помпео Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал конструктивной встречу с госсекретарём США Майком Помпео, которая прошла на полях министерской сессии Арктического совета в финском Рованиеми.

Шоу-бизнес 55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы 1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская показала фото с маленьким сыном Гришей Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елизавета Боярская поделилась с поклонниками в Instagram забавным фото с некоторым участием своего младшего сына Григория.

Политика Саакашвили рассказал, чем займется на Украине Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили рассказал, почему хочет вернуться на украинскую территорию.

Хоккей Хоккеисты Любушкин, Михеев и Кадейкин покинули состав сборной России "Штаб сборной благодарит защитника Илью Любушкина, нападающих Илью Михеева и Александра Кадейкина за работу в сезоне с национальной сборной, желает хорошо подготовиться к следующему и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении.