Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»Газета.Ru вчера в 17:22
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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«Нафтогаз» пожаловался в Еврокомиссию на «Газпром» из-за «Северного потока-2»
Говорит Москвавчера в 11:25
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