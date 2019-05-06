Политика

«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»Газета.Ru вчера в 17:22

Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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Юрий Барсуков о жалобе «Нафтогаза» на «Газпром» в Еврокомиссию

Коммерсантъвчера в 18:05

«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции

РБКвчера в 13:41

«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

РИА Новостивчера в 11:19

«Нафтогаз» подал жалобу в Европейскую комиссию на «антиконкурентные» действия «Газпрома»

ТАССвчера в 11:30

«Нафтогаз» пожаловался на действия «Газпрома»

News.ruвчера в 11:29

«Нафтогаз» подал жалобу в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока – 2»

Известиявчера в 11:37

«Нафтогаз» пожаловался в Еврокомиссию на «Газпром» из-за «Северного потока-2»

Говорит Москвавчера в 11:25
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СК возбудил новое уголовное дело против популярного трейдера Марламова

Следственный комитет повторно завел уголовное дело против трейдера Элвиса Марламова, в деятельности которого Центробанк в апреле 2018 года выявил факты инсайдерской торговли.
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Обновлено в 04:20
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Происшествия

Зампреда Брянской облдумы приговорили к семи годам колонии за взятку

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Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
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Обновлено вчера в 08:43
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В Мурманской области разбился легкомоторный самолет

Обновлено в 04:06
Армия и оружие

В центре Луганска заметили «Грады»

Беспилотник зафиксировал пять систем «Град» в центре города 4 мая.
Обновлено в 03:10
Религия

Православные христиане отмечают Радоницу

Обновлено в 01:36
Политика

Савченко требует от Зеленского оградить Украину от влияния

Депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что всенародно избранный президент Украины Владимир Зеленский должен в первую очередь оградить страну от внешнего влияния.
Обновлено вчера в 16:44
Политика

На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 04:42
Происшествия

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Продовольственный склад загорелся в Старопромысловском районе Грозного, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального управления МЧС по республике.
Обновлено в 04:23
Политика

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Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
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Авто

Назван ТОП-7 хороших кроссоверов стоимостью до 700 тысяч рублей

Обновлено в 01:27
Общество

Генпрокурор Юрий Чайка проводит совещание по ТКО в Екатеринбурге

В оперативном совещании под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки принимают участие глава ФАС Игорь Артемьев, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и Роспотребнадзора - Анна Попова, представители трех федеральных округов – Уральского, Приволжского и Дальневосточного.
Обновлено в 02:53
Политика

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму

Обновлено вчера в 05:04
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Лью согласовал условия контракта с «Лейкерс»

Кандидат на должность главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Тайрон Лью согласовывает условия контракта.
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Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
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Армия и оружие

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Ранее командование ВМФ России заявляло, что намерено получить атомный авианосец к 2030 году, а контракт на его строительство планируется подписать в 2025 году.
Обновлено в 02:45
Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Политика

США считает Гуайдо избранным лидером Венесуэлы

Обновлено 05 мая в 11:11
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Выпуск кроссовера Haval H2 может быть налажен в России

Компания Haval, которая, открыв свой новый завод в Тульской области, локализует на нем производство моделей F7, F7X и H9, в будущем может присоединить к ним компактный кроссовер H2.
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Обновлено вчера в 23:00
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В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
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МАК: один из черных ящиков SSJ 100 сильно поврежден

Обновлено вчера в 15:47
Экономика

Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков

Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
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