Энергетика

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд
Коммерсантъ
11:34

«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков. Как заявил глава украинской компании Андрей Коболев, сумма иска составляет $12 млрд.
Коммерсантъ11:34
с чего всё началось
Коболев подчеркнул
 в интервью украинскому "Пятому каналу", если российская сторона строит трубопроводы в обход Украины, она должна компенсировать Киеву потери.
Утро.ru13:55

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В украинском «Нафтогазе» назвали условия для отказа от иска к «Газпрому»

URA.Ru13:54

«Нафтогаз» назвал условие отзыва иска к «Газпрому» на $12 млрд

Известия13:46

«Нафтогаз» подал иск против «Газпрома» из-за «упадка стоимости» украинской ГТС

ТАСС11:46

«Нафтогаз» заявил о готовности обсуждать отказ от иска к «Газпрому»

РБК12:51

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд

Коммерсантъ11:34

«Нафтогаз» назвал условия отказа от иска к Газпрому

Взгляд.ру11:13

«Нафтогаз» назвал условие отзыва иска к «Газпрому»

РИА Новости13:08
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Энергетика

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 млрд

«Нафтогаз» подал против «Газпрома» иск в связи с возможным снижением стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков.
Обновлено в 11:34
Политика

Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

На 89-м году жизни умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Открытое горение на заводе под Оренбургом ликвидировано

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на заводе промышленного цинкования в Оренбургской области, сообщил глава Новосергиевского района Александр Лыков.
Обновлено в 13:10
Политика

Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах

Накануне японские СМИ писали, что одним из условий подписания мирного договора между Россией и Японией — 70-летнего вопроса двусторонних отношений — может стать взаимный отказ от прав требовать какие-либо компенсации, связанные с Южными Курильскими островами.
Обновлено в 13:05
Экономика

В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

С 9 января в России начинают действовать расширения тарифного плана для ОСАГО на 20% вверх и вниз и изменение подходов к соотношению «возраст-стаж» и «бонус-малус».
Обновлено вчера в 16:55
Политика

В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов

Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки

Россиянка обнаружена мертвой в своем номере в одном из отелей на острове Пхукет в Таиланде, сообщила газета Phuket News со ссылкой на местную полицию.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие

Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе

Обновлено в 12:17
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель впервые с декабря. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:20
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Энергетика

В России вновь выросли цены на бензин

В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.
Обновлено в 08:22
Энергетика

ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России

Розничные цены на бензин в российских регионах с начала 2019 года выросли не более чем на 1,7%, это не нарушает договоренности правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34

Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Путин и Меркель обсудили урегулирование в Сирии

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Обновлено в 13:34
Общество

Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы

Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Во Франции истребитель пропал с радаров

Истребитель Mirage 2000 пропал с радаров во Франции, сообщает France Info. Самолет вылетел утром в среду, 9 января, с базы Нэнси-Оши.
Обновлено в 09:12
Технологии

IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания IBM представила свой первый коммерческий квантовый компьютер.
Обновлено в 09:32
Политика

На выборы президента Украины не пустят российских наблюдателей

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что министерство не станет принимать заявки на выборы украинского президента от наблюдателей из России.
Обновлено в 12:31
Происшествия

В Белоруссии убийцу двух женщин приговорили к смертной казни

Суд в Белоруссии вынес смертный приговор местному жителю, убившему при отягчающих обстоятельствах двух молодых женщин, сообщается в среду на сайте правозащитного центра "Весна".
Обновлено в 07:53
Спорт

Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено в 08:38
Финансы

Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро

По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено в 13:05
Политика

Архиепископ Кипрский опроверг сообщения о поддержке автокефалии Украины

Глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом Второй опроверг сообщения, что он поддержал предоставление автокефалии Украине и заявил, что не собирается упоминать на божественной литургии главу "новой церкви" Епифания, сообщает агентство церковных новостей Romfea.
Обновлено в 13:25
Экономика

WSJ: небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке выставят на продажу

Обновлено в 10:17
Происшествия

Полицейского убили в Подмосковье

Обновлено в 00:52
Происшествия

В суд направлено уголовное дело против конвоиров членов банды ГТА

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении полицейских, обвиняемых в халатности при конвоировании в Мособлсуд членов банды ГТА в августе 2017 года.
Обновлено в 13:14
Политика

Эрдоган призвал заменить полиэтиленовые пакеты конопляными

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил войну пластиковым пакетами.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

National Interest высоко оценил российский танк Т-90

Американский журнал The National Interest опубликовал статью, посвященную российскому танку Т-90 и его экспортной модификации Т-90МС.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Норвегии похитили жену миллионера и потребовали выкуп в криптовалюте

Неизвестные похитили супругу миллионера Тома Хагена норвежского миллионера Анну-Элизабет Фалькевик, сообщает Aftenposten.
Обновлено в 05:55
Политика

Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины

Обновлено в 05:49
Происшествия

Адвокат сообщил о новом обыске в доме экс-главы Серпуховского района

Следствие проводит новый обыск в доме экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Гривцов.
Обновлено в 14:20
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