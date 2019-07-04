Политика

«Нафтогаз» ожидает перебоев в транзите российского газа через УкраинуМосковский Комсомолец вчера в 18:00

Один из топ-менеджеров "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил на конференции в Торонто, что Украина ожидает перебоев в транзите газа в Европу через Украину.
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с чего всё началось

Киев готовится к перебоям с транзитом российского газа

Ситуация вокруг транзита газа через Украину Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
РИА Новостивчера в 17:37

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Украину могут использовать, чтобы ЕС покупал СПГ у США, считает эксперт

РИА Новости05:43

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом газа через Украину

Национальная служба новостейвчера в 17:32

Депутат ответил на заявление «Нафтогаза» об угрозе перебоев транзита из РФ

News.ru03:20

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа

Газета.Ru03:28

В Госдуме оценили слова «Нафтогаза» о возможных перебоях транзита из России

RT на русском02:38

«Нафтогаз» готов к переговорам с Россией

Вести.Ruвчера в 18:28

Эксперт допустил сбой транзита российского газа через Украину

Известия06:16
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Спорт

Россия встретится с Испанией в четвертьфинале Евробаскета

Женская сборная России по баскетболу в четвертьфинальном матче чемпионата Европы встретится с соперницами из Испании.
Обновлено вчера в 19:00
Здоровье

Власти Югры объяснили высокие цифры зараженности ВИЧ в регионе

ХМАО попал в список территорий с самым высокой показателем по степени зараженности вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Обновлено в 07:15
Происшествия

Кокорин и Мамаев отправлены в колонию

Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания.
Обновлено в 07:56
Спорт

Чемпионка Европейских игр потребовала уволить украинского чиновника

Чемпионка II Европейских игр Анна Соловей обвинила президента Федерации велоспорта Украины (ФВУ) Александра Башенко в хамстве и потребовала его отставки.
Обновлено в 07:39
Политика

Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским

Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне визита российского лидера в Рим говорил, что Путин встретится в Ватикане с папой Римским, чтобы обменяться с ним взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве

Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло 20 человек

В Иркутской области увеличилось число погибших при наводнении. По последним данным, жертвами паводка стали 20 человек.
Обновлено вчера в 06:42
Происшествия

В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке

Обновлено в 08:02
Политика

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Экономика

Выставленный на продажу бизнес в России подешевел

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено вчера в 14:39
Авто

Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3%

В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Авто

Red Bull опубликовал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini

Обновлено в 05:00
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

В Минске прошел парад в День независимости

Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено вчера в 15:12
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Общество

Нотариусов наделят правом дистанционно удостоверять сделки

Правительство РФ рассматривает законопроект, позволяющий нотариусам совершать часть действий дистанционно.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Головинский суд не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку Ивана Голунова

Головинский суд Москвы не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:30
Экономика

«Абрау-Дюрсо» будет выпускать вина специально для X5 Retail Group

«Абрау-Дюрсо» – крупнейший в России производитель игристых вин, выпускает и тихие вина, продажи в 2018 г. составили 38,8 млн бутылок.
Обновлено в 08:20
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено вчера в 08:30
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом

Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Убийство экс-главы кыргызской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

Обновлено в 00:31
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
Космос

Составлена детальная карта темной стороны Луны

Обновлено в 03:34
Финансы

Глава банка «Открытия» назвал долю, которую планирует продать ЦБ

Банк России собирается продать в 2021 году от 15% до 25% акций банка "Открытие", сообщил глава кредитной организации Михаил Задорнов.
Обновлено в 06:57
Общество

Самый длинный пешеходный мост России обрушился

Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Шоу-бизнес

Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников

Певица Маша Распутина опубликовала в своем Instagram свою новую фотографию.
Обновлено вчера в 17:33
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