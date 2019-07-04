Ситуация вокруг транзита газа через Украину Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

с чего всё началось

Один из топ-менеджеров "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил на конференции в Торонто, что Украина ожидает перебоев в транзите газа в Европу через Украину.

«Нафтогаз» ожидает перебоев в транзите российского газа через Украину

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